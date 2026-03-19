Αφέθηκε ελεύθερος ο 30χρονος, στέλεχος της ΠΑΕ Άρης

Ελεύθερος ο 30χρονος οπαδός του Άρη, που ανά καιρούς συνεργάστηκε με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ως υπεύθυνος ασφαλείας και προσήχθη σήμερα, Πέμπτη, στο πλαίσιο ερευνών της αστυνομίας για την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 30χρονος ημεδαπός, πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος φέρεται πως κλήθηκε τηλεφωνικά από τον 23χρονο που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά, αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, προσήχθη σήμερα, Πέμπτη, από την ΕΛΑΣ, η οποία νωρίτερα είχε κάνει έφοδο στον κεντρικό σύνδεσμο οπαδών του Άρη, «Super 3» στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο πλαίσιο των ερευνών στον σύνδεσμο του Άρη, ο 30χρονος έδωσε εξηγήσεις, όμως, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.