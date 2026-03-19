Αφέθηκε ελεύθερος ο 30χρονος, στέλεχος της ΠΑΕ Άρης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 30χρονος ημεδαπός, πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος φέρεται πως κλήθηκε τηλεφωνικά από τον 23χρονο που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά, αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, προσήχθη σήμερα, Πέμπτη, από την ΕΛΑΣ, η οποία νωρίτερα είχε κάνει έφοδο στον κεντρικό σύνδεσμο οπαδών του Άρη, «Super 3» στην περιοχή της Χαριλάου.
Στο πλαίσιο των ερευνών στον σύνδεσμο του Άρη, ο 30χρονος έδωσε εξηγήσεις, όμως, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.