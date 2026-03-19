Αθώος ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη για οπλοφορία - Τι υποστήριξε στο Αυτόφωρο

Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο γνωστός τράπερ που είχε συλληφθεί για οπλοφορία την Τετάρτη 18/03 στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στη μηχανή στην οποία επέβαινε, ο τράπερ, βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, γεγονός που οδήγησε στην προσαγωγή του.

ο δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται σε βάρος του καλλιτέχνη το αδίκημα της οπλοφορίας, απαλλάσσοντάς τον από κάθε κατηγορία.

Τι υποστήριξε ο τράπερ

Κατά την απολογία του, ο οδηγός ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι το μαχαίρι βρισκόταν στην κατοχή του λόγω μετακόμισης συγγενικού του προσώπου. Οπως ανέφερε, είχε προηγουμένως βοηθήσει την αδερφή του να ετοιμάσει κούτες και ξέχασε να αφαιρέσει το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για το άνοιγμά τους.

«Κατέβηκα για τσιγάρα και το είχα πάνω μου χωρίς να το σκεφτώ. Όταν είδα τους αστυνομικούς, πανικοβλήθηκα και το πέταξα», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου.

Από την πλευρά του, ο τράπερ υποστήριξε ότι δεν είχε καμία γνώση για την ύπαρξη του μαχαιριού, επισημαίνοντας ότι απλώς συνόδευε τον φίλο του μετά από επίσκεψη για μετακόμιση. «Πήγα να βοηθήσω και στη συνέχεια βγήκαμε για τσιγάρα. Ο φίλος μου είχε ξεχάσει το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για τις κούτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ethnos.gr