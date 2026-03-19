Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο του Άρη

Μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Κλεομένη, η Ελληνική Αστυνομία έκανε έφοδο σε σύνδεσμο του Άρη στην περιοχή Χαριλάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes , στην γύρω περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και αναμένεται η έλευση εισαγγελέα για την έρευνα εντός του οικήματος.

Πρόκειται για τον σύνδεσμο φιλάθλων Άρη, “Super 3”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαδόπουλου με Αλκμήνης, πίσω από τη θύρα 3, του γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Μία επιχείρηση που έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, από οπαδό του Άρη που προφυλακίστηκε...

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ο προσαχθείς κατονομάστηκε από τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Κλεομένη, υποστηρίζοντας ότι τον κάλεσε στο σημείο της δολοφονίας για να του παράσχει βοήθεια και να τον περιθάλψει.