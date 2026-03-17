Δολοφονία στην Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 23χρονος

Ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα Τρίτη (17.03.2026) ο 23χρονος για να απολογηθεί που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12.03.2026).

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ζήτησε και πήρε από την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης νέα προθεσμία για αύριο Τετάρτη (18.03.2026). Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι.

Ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Οι συνήγοροί του ζήτησαν τη χορήγηση νέας προθεσμίας, αίτημα που έγινε δεκτό (είχε προηγηθεί η πρώτη προθεσμία το περασμένο Σάββατο).

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο. Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο (αναζητείται από τις Αρχές) κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.