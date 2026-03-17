Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Εις βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται βρήκε το μαχαίρι πεσμένο στο έδαφος, το πήρε και με αυτό τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο, λέγοντας όμως στη συνέχεια ότι ήταν δικό του, αλλά το πέταξε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Παρασκευάς Σπυράτος, σε δηλώσεις του περιέγραψε με ανατριχιαστικό τρόπο τις συνθήκες θανάτου του Κλεομένη. «Ο θάνατος του νεαρού εικοσάχρονου ήταν μαρτυρικός. Υπήρξε διαρροή δυόμισι λίτρων αίματος από το βασικό και κεντρικό αυτό χτύπημα στην καρδιά», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρήση του φονικού όπλου επιβεβαιώνεται και από δεύτερο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατοχή του μαχαιριού: «Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ήταν μοιραία. Αν δεν οπλοφορούσε, αν δεν ήταν εκεί το μαχαίρι, αυτό το περιστατικό δεν θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε».