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Πετάει για Θεσσαλονίκη ο Χρυσοχοΐδης: Πιθανές ανακοινώσεις για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναμένεται να επισκεφθεί αύριο, Τρίτη (17/03), τη Θεσσαλονίκη και όπως όλα δείχνουν θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο ΑΜΕΘ, με αφορμή και την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο (17/3) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Η επίσκεψη του δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr, αυτή αναμένεται να έχει σχέση με την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο τις τελευταίες ημέρες.

Ο υπουργός αναμένεται να φτάσει στην πόλη στις 11:30 το πρωί της Τρίτης (17/3) και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Αμφιθέατρο του ΑΜΕΘ. Εκεί θα γίνουν και δηλώσεις για την πορεία των ερευνών και τα επόμενα βήματα των Αρχών για την υπόθεση αυτή.

 

Πετάει για Θεσσαλονίκη ο Χρυσοχοΐδης: Πιθανές ανακοινώσεις για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη