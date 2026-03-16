Πετάει για Θεσσαλονίκη ο Χρυσοχοΐδης: Πιθανές ανακοινώσεις για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναμένεται να επισκεφθεί αύριο, Τρίτη (17/03), τη Θεσσαλονίκη και όπως όλα δείχνουν θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο ΑΜΕΘ, με αφορμή και την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο (17/3) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Η επίσκεψη του δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr, αυτή αναμένεται να έχει σχέση με την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο τις τελευταίες ημέρες.



Ο υπουργός αναμένεται να φτάσει στην πόλη στις 11:30 το πρωί της Τρίτης (17/3) και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Αμφιθέατρο του ΑΜΕΘ. Εκεί θα γίνουν και δηλώσεις για την πορεία των ερευνών και τα επόμενα βήματα των Αρχών για την υπόθεση αυτή.