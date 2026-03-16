Πατέρας Κλεομένη: «Έφυγε για εμάς η χαρά της ζωής»

Είναι στιγμές που οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν τον πόνο μίας οικογένειας, με τα λόγια του πατέρα του Κλεομένη να συγκλονίζουν...

Η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη από οπαδό του Άρη έχει βυθίσει τους οικείους του στο πένθος, με τον πατέρα του να στέλνει ένα σπαρακτικό μήνυμα. Μέσα στη θλίψη και τη συντριβή, ο πατέρας του άτυχου φίλου του ΠΑΟΚ ζήτησε από όλους να σεβαστούν τη δύσκολη στιγμή που περνά η οικογένεια, εκφράζοντας με λίγες αλλά βαριές κουβέντες το μέγεθος της απώλειας.

Όπως ανέφερε, σε δήλωση του στον τηλεοπτικό σταθμό «ANT1»:

«Αυτές τις ώρες σας παρακαλούμε να σεβαστείτε τον πόνο και τον θρήνο μας.

Έφυγε ένα αγγελούδι, έφυγε για εμάς η χαρά της ζωής. Θέλω οι δολοφόνοι του παιδιού μου να μην ξαναδούν το φως του ήλιου…».