Δημογλίδου για δολοφονία στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμα ένα άτομο, δεν έχει ταυτοποιηθεί» (vid)

Ακόμη ένα άτομο, το οποίο ήταν μαζί με τον Κλεομένη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, αναζητά η ΕΛΑΣ στην έρευνα που πραγματοποιεί για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά.

Όπως είπε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ «η αστυνομία εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό και τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν αποτελέσματα. Έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για 3 άτομα.

Ο πρώτος κατηγορούμενος διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενώ για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη».

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, αυτό που γνωρίζει η αστυνομία είναι ότι «οι δυο πλευρές είναι φίλαθλοι δυο διαφορετικών ομάδων, αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου, το διευκρινίζω αυτό. Άλλωστε, η ποινική δίωξη του κατηγορούμενου δεν περιλαμβάνει την αθλητική νομοθεσία, όμως νομίζω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα όταν απολογηθούν και οι άλλοι 2 εμπλεκόμενοι».