Καλαμαριά: «Είχα το μαχαίρι για προστασία» - Τι υποστήριξε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του Κλεομένη

Από ακατάσχετη αιμορραγία πέθανε ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, που δέχτηκε δυο μαχαιριές σε θώρακα και πλάτη, από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη σε «ραντεβού θανάτου».

Η σοκαριστική δολοφονία ενός ακόμη νέου ανθρώπου, επαναφέρει το «φάντασμα του τυφλού οπαδισμού», στο όνομα του οποίου νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ και οι δράστες, νεαρής ηλικίας και αυτοί, οδηγούνται στη φυλακή, καταστρέφοντας το μέλλον τους και στιγματίζοντας τις οικογένειες τους.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον δολοφόνο του 20χρονου

Σε βάρος του ηλικίας 23 ετών οπαδού του Άρη, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως το θύμα μαζί με δυο ακόμη άτομα, του είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως περιέγραψε στα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην πρώτη του κατάθεση σύμφωνα με το lawandorder.gr, «μου επιτέθηκαν πέντε άτομα έξω από το σπίτι μου. Γνώριζα το θύμα, αλλά όχι τους υπόλοιπους. Με πέταξαν στο έδαφος και ξεκίνησαν να με χτυπάνε. Κάποια στιγμή και ενώ είμαι στο έδαφος, βρήκα ένα μαχαίρι που είχε πέσει από αυτούς που με χτυπούσαν».

Αρχικά μάλιστα υποστήριξε πως το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τον 20χρονο, «ανήκε στο θύμα», αλλά στην συνέχεια ανασκεύασε και ανέφερε πως «ήταν δικό μου, το είχα για προστασία».

Ο 23χρονος οπαδός, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, το πρωί της Τρίτης (17/3).