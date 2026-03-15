Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ: «Οπαδικό το έγκλημα» (vid)

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε, Παρασκευάς Σπυράτος, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας μετά βεβαιότητας πως πρόκειται για οπαδικό έγκλημα.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είναι μία τραγική ημέρα για την οικογένεια. Στις 12:30 καλείται να αποχωριστεί το μοναχοπαίδι της. Είναι βαρύ το φορτίο. Έχουμε έναν κατηγορούμενο που προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς. Η συμπεριφορά του, που θα δούμε από που πηγάζει, είναι αδικαιολόγητη, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να είχε βάλει το κεφάλι κάτω, να είχε αποδεχθεί τις ευθύνες και να σιωπήσει. Υπήρχαν κάποια κέντρα ενημέρωσης τα οποία διέδιδαν για το θύμα φήμες, οι οποίες αποσύρθηκαν από το τραπέζι τις τελευταίες ώρες. Πως προέρχονται αυτές οι πληροφορίες για ένα 20χρονο παιδί της διπλανής πόρτας;

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ακόμη ένα χτύπημα. Είχαμε ένα χτύπημα στην καρδιά, το οποίο οδήγησε σε απώλεια 2.5 λίτρων αίματος, το οποίο προκάλεσε και τον θάνατο, έχουμε και έναν τραυματισμό στη μασχάλη και ένα στο ζυγωματικό, όπου υπάρχει κάταγμα. Αν αυτά έγιναν από τον κατηγορούμενο σε καθεστώς άμυνας, αναρωτιέμαι ποια θα ήταν τα χτυπήματα αν ο κατηγορούμενος εκτελούσε επίθεση. Υπάρχει μια ομολογία του κατηγορούμενου, ο οποίος αναφέρει πως είχε πάνω του το μαχαίρι. Η θέση του ήταν πως μπαίνοντας στο διαμέρισμα κουβαλούσε ένα μαχαίρι, του επιτέθηκαν πέντε άτομα και κατόπιν προκάλεσε το αποτέλεσμα το οποίο γνωρίζουμε. Είδαμε τρία παιδιά να τρέχουν στο βίντεο και να βρίσκονται σε καθεστώς φυγής, γιατί, προφανώς ο κατηγορούμενος εκδήλωσε την ανθρωποκτόνο βούλησή του.

Ούτε εγώ ούτε κανείς δεν κουβαλάμε πάνω μας ένα τέτοιο θανατηφόρο όπλο.

Τα δύο παιδιά που αναζητούνται έχουν ταυτοποιηθεί και είμαι βέβαιος πως, μετά την κηδεία του φίλου τους, που επιθυμούν να βρίσκονται εκεί και να δώσουν το παρόν, και το κατανοώ απόλυτα, θα εμφανιστούν και θα μας βοηθήσουν να συνθέσουμε το παζλ, το οποίο κατά την εκδοχή μου είναι έτοιμο. Είμαι βέβαιος πως το επεισόδιο έχει οπαδικό χαρακτήρα. Είναι το υπόβαθρο της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος λέει πως δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, άρα μόνο με το υπόβαθρο της οπαδικής βίας εξηγείται μια τέτοια πράξη.

Η οικογένεια βρίσκεται σε πλήρες σκοτάδι. Περιμένουν και οι ίδιοι να φωτιστεί η κατάσταση για να μάθουν...

Ο κατηγορούμενος είχε ταυτοποιηθεί σε σύντομο χρόνο και, επειδή ακούω πως αυτοβούλως προσήλθε στις αρχές, είχε συμβουλευτεί κάποιον συνήγορο και ήρθε να μας πει αυτά τα οποία ισχυρίζεται.

Να μιλήσουν όσοι είδαν. Να σπάσει η ομερτά.

Δεν μπορώ να κατανοήσω πως ο δράστης, σύμφωνα πάντα με τα όσα ισχυρίζεται, είχε τις υπεράνθρωπες δυνατότητες να βλέπουμε 3 άτομα στο βίντεο να τρέχουν... Ενδεχομένως, πιθανολογώ, πως θα είχε την συνδρομή και άλλων προσώπων εκεί».