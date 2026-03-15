Δολοφονία οπαδού ΠΑΟΚ: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου Κλεομένη - «Τον μαχαίρωσε στην καρδιά, δεν ήταν σε άμυνα»

Βαρύ είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα πουν σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς. Η κηδεία του νεαρού θα τελεστεί στις 13:00 την Κυριακή στον Ιερό Ναός Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Μεθαύριο, Τρίτη (17/3) θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος διώκεται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον 23χρονο

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών όπου και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος.

«Τον μαχαίρωσε στην καρδιά, δεν ήταν σε άμυνα»

Ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, δήλωσε λίγη ώρα νωρίτερα ότι «ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Θα έλεγα ότι σε αυτό το χρόνο το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος ήταν να σιωπήσει και να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος».

Σύμφωνα με τον κ. Σπυράτο, ο συλληφθείς «έχει αποδεχτεί, εξ όσων γνωρίζουμε, κατά την αστυνομική προανάκριση, ότι έφερε μαζί του το όπλο, το μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε σε βάρος του άτυχου θύματος», ενώ τόνισε ότι «χρησιμοποίησε αυτό το μαχαίρι δύο φορές και προκάλεσε το ένα εκ των δύο τραυμάτων ακριβώς στο σημείο της καρδιάς. Ο δράστης επέλεξε και χτύπησε στο συγκεκριμένο σημείο».

Κλείνοντας είπε ότι «τα στοιχεία του παζλ συνενώνονται και ο κατηγορούμενος θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να εκφράσει μόνο τη μεταμέλειά του και να ζητήσει μία συγγνώμη γι' αυτή την καθ' όλα αδικαιολόγητη συμπεριφορά του».

Λουλούδια, κεριά και φανέλες του ΠΑΟΚ στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος Κλεομένης

Εκατοντάδες άτομα περνούν από το σημείο που δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση και αφήνουν κεριά, φανέλες και κασκόλ του ΠΑΟΚ, λουλούδια, αλλά και σημειώματα. Όπως γράφει το voria.gr, ένα εξ αυτών γράφτηκε από μια μητέρα και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.

Στο μήνυμά της ζητά «συγγνώμη από όλους μας που δεν καταφέραμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο, χωρίς μίσος», αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις το βάρος της απώλειας και τον πόνο που έχει προκαλέσει η τραγωδία.

Πολλοί στέκονται για κάποια δευτερόλεπτα σιωπηλοί κι όλοι ανεξαιρέτως αναρωτώνται γιατί χάθηκε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα η ζωή ενός ανθρώπου που είχε όλο το μέλλον μπροστά του.

Πηγή: Ethnos.gr