Θεσσαλονίκη: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος οπαδός του Άρη-«Δικό μου το μαχαίρι»- Γνώριζε το θύμα

Συνδέει το περιστατικό με προ ημερών επίθεση στο μαγαζί του πατέρα του.

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες να στρέφονται πλέον και σε παλαιότερα περιστατικά βίας που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και μια παλαιότερη επίθεση σε κατάστημα που φέρεται να ανήκει στον πατέρα του 23χρονου δράστη.

Σύμφωνα με τον Alpha, στο παρελθόν είχε σημειωθεί επίθεση στο κατάστημα του πατέρα του δράστη, όταν άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν μέσα ένα καπνογόνο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να προκληθούν ζημιές.

Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια και στρατηγικές, προσπαθώντας να αποκαλύψουν τα κίνητρα πίσω από αυτήν τη σοβαρή εγκληματική πράξη. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί επιχειρούν να εντοπίσουν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, με σκοπό να πάρουν δείγματα DNA.

Ο βασικός ύποπτος, 23 ετών, παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Μαρτίου στις αστυνομικές Αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Άλλαξε την κατάθεσή του

Ωστόσο, η υπόθεση λαμβάνει νέα τροπή, καθώς ο φερόμενος δράστης άλλαξε την κατάθεσή, και ανέφερε ότι οι δράστες τελικά ήταν τρεις και όχι πέντε όπως περιέγραψε αρχικά, ενώ παραδέχθηκε πως ο ίδιος είχε το μαχαίρι. Αρχικά είχε υποστηρίξει πως το βρήκε στο έδαφος και το πήρε για να αμυνθεί. Μάλιστα, ο 23χρονος παραδέχθηκε πως γνώριζε το θύμα χωρίς να είναι γνωστό ακόμα από που γνωρίζονταν.

Ραγίζει καρδιές η γιαγιά του θύματος

Την ίδια στιγμή, συντετριμμένοι είναι οι συγγενείς του θύματος με τη γιαγιά του να λέει πώς «Ήταν ένα χρυσό παιδί, ήταν ένα χρυσό παιδί, ούτε ξέρω πως έγινε, όλη η γειτονιά μας έχει να λέει τι παιδί ήταν».

«Πήγε για καφέ, με τους φίλους του»

Ακόμα, η μητέρα του φίλου του 20χρονου, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τι γνώριζε η ίδια από τον γιο της από το μοιραίο βράδυ, λέγοντας: «Ήταν φίλοι, απλά από χθες το βράδυ δεν έχω μιλήσει εγώ με το παιδί. Το παιδί ήταν στο (αστυνομικό) μέγαρο. Τα έχουν τα παιδιά εκεί. Έφυγε, το βράδυ 20:00 η ώρα, πήγε για καφέ, με τους φίλους του. Το βράδυ τον έψαχνα, δεν είχε μπαταρία και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι ώρα θα έρθει το παιδί στο σπίτι, τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Δεν έχει σχέση».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το MEGA, οι αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμα ότι η υπόθεση σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα, καθώς, ένα πιθανό σενάριο είναι να σχετίζεται με υπόθεση «αυτόκλητων τιμωρών». Ο 2οχρονος που έχασε τη ζωή του βρισκόταν στη δικογραφία για τις επιθέσεις των «αυτόκλητων τιμωρών». Ακόμα ένα σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι το προσωπικό κίνητρο, καθώς θύμα και θύτης φαίνεται να γνωρίζονταν από το παρελθόν.

Έκκληση από τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος

Μιλώντας στο Mega ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Σπυράτος τόνισε ότι «η οικογένεια του θύματος είναι συντετριμμένη. Έχουν να διαχειριστούν ένα γεγονός που έχει σοκάρει τη χώρα. Καταλαβαίνετε την κατάσταση και επανερχόμαστε σε αυτόν το φαύλο κύκλο της βίας. Ένα φαύλο κύκλο μιας εξαιρετικής δύσκολης κατάστασης για όλους, της βίας. Επειδή και εγώ δεν έχω αρκετές πληροφορίες για την υπόθεση καθώς την έχω αναλάβει εδώ και μισή ώρα. Αυτό που έχω να μεταφέρω εγώ είναι η έκκληση της οικογένειας να ανοίξουν τα στόματα, σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή. Ανώνυμα ή επώνυμα να δώσουν πληροφορίες, μέσα από την εκπομπή σας δώστε αυτό το μήνυμα, αυτήν την εντολή έχω από την οικογένεια. Αν κάποιος δε θέλει να απευθυνθεί στην αστυνομία ακόμα και το δικό μου τηλέφωνο είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε για να μας δώσει στοιχεία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο σημείο να έχουμε μια φυγή η οποία δεν έχει αποτυπωθεί ούτε σε κάμερα, ούτε σε κάποιον που διήλθε από εκεί».

Ακόμη ο δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι πρέπει και οι δύο φίλοι αλλά και όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει. «Εμείς έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας, η ασφάλεια Θεσσαλονίκης το ανέθεσε στο τμήμα αθλητικής βίας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Το τμήμα ανθρωποκτονιών θα έλεγα πως έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Το γεγονός ότι κατευθύνθηκε προς τα εκεί το περιστατικό στους κύκλους της αστυνομίας, σίγουρα υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την υπόθεση που για να κατευθύνθηκαν εκεί, σημαίνει πως κάτι υπάρχει», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «το θύμα μένει στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά δεν γνωρίζω πώς βρέθηκαν εκεί γιατί ανέλαβα πρόσφατα την υπόθεση. Θα παρακαλέσω όμως ξανά ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να επαναληφθεί πως οι νέοι άνθρωποι που είναι γύρω από τα αθλητικά σωματεία και ίσως ξέρουν προηγούμενο ιστορικό αυτών των ανθρώπων, να δώσουν στοιχεία είτε μέσω της εκπομπής σας είτε σε εμάς, την ασφάλεια, για να βοηθήσουν να λυθεί αυτό το περιστατικό γιατί καταλαβαίνουν πως χάθηκε ένα 20χρονο παιδί και η οικογένεια μέσα στο θρήνο της αυτήν τη στιγμή ζητά την απόδοση της δικαιοσύνης, υπάρχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία και πιστεύουμε πως θα κάνουν τη δουλειά τους».

Πηγή: documento.gr

