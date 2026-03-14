Δολοφονία οπαδού του ΠΑΟΚ: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον 20χρονο - Αναζητούνται άλλα δύο άτομα

Η ΕΛΑΣ αναζητά άλλα δύο άτομα που βαρύνονται με τις κατηγορίες για διακεκριμένη και επικίνδυνη σωματική βλάβη και για το νόμο περί αθλητικής βίας.

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο (14/3) ο 23χρονος νεαρός που συνελήφθη για την δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η ΕΛΑΣ αναζητά άλλα δύο άτομα που βαρύνονται με τις κατηγορίες για διακεκριμένη και επικίνδυνη σωματική βλάβη και για το νόμο περί αθλητικής βίας.

Κατά την εξέτασή του από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο 23χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από πέντε - άγνωστα προς τον ίδιο - άτομα.

Καθώς τον έριξαν στο έδαφος - κατά τους ισχυρισμούς του πάντα - βρήκε ένα μαχαίρι που δεν ήταν δικό του και ευρισκόμενος σε άμυνα, όπως δήλωσε, το έστρεψε χωρίς να γνωρίζει ποιον χτύπησε. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές - μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Τα κίνητρα του επεισοδίου παραμένουν ανοιχτά και εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα. Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, τα στελέχη της ΔΑΟΕ εκτιμούν πως «φως» στην υπόθεση θα ρίξουν οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που ήταν μαζί του, χθες το βράδυ, όταν έγινε το έγκλημα.

Πηγή: ethnos.gr