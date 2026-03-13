Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση: Δύο χτυπήματα από μαχαίρι στον 20χρονο, το ένα στην πλάτη!

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης, μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, ενώ νωρίτερα στο σημείο της δολοφονίας παρευρέθηκε η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κα. Κοβάτση, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκτεταμένη αυτοψία.
Την ίδια ώρα, ο 23χρονος Αρειανός που αναζητούνταν για τη δολοφονία, έχει παραδοθεί στις Αρχές.