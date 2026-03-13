Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση: Δύο χτυπήματα από μαχαίρι στον 20χρονο, το ένα στην πλάτη!

Δύο τραύματα από μαχαίρι κόστισαν την ζωή του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης, μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, ενώ νωρίτερα στο σημείο της δολοφονίας παρευρέθηκε η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κα. Κοβάτση, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκτεταμένη αυτοψία.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος Αρειανός που αναζητούνταν για τη δολοφονία, έχει παραδοθεί στις Αρχές.