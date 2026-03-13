Δικηγόρος οικογένειας 20χρονου: «Υπάρχουν ενδείξεις για οπαδική βία, έκκληση να ανοίξουν στόματα» (vid)

Την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, τονίζοντας πως υπάρχουν ενδείξεις για οπαδικά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Αθλητικής Βίας, ενώ μετέφερε την έκκληση της οικογένειας του θύματος για κινητοποίηση όλων όσων βρίσκονταν στο σημείο την στιγμή της επίθεσης ή γνωρίζουν κάτι σχετικό με το συμβάν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MEGA:

«Η οικογένεια του θύματος, είναι συντετριμμένη. Έχουν να διαχειριστούν ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα και επανερχόμαστε στο φαύλο κύκλο της βίας. Επειδή δεν έχω κι εγώ αρκετές πληροφορίες για την υπόθεση, αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω είναι η έκκληση της οικογένειας να ανοίξουν τα στόματα. Σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή. Ανώνυμα ή επώνυμα να δώσουν πληροφορίες. Δε μπορεί σε εκείνο το σημείο να έχουμε μία φυγή και να μην έχει αποτυπωθεί σε κάποια κάμερα, είτε καταστήματος είτε από κάποιον που πέρασε από εκεί.

Αν πρόκειται για περιστατικό αθλητικής βίας, εμείς έχουμε τέτοιες ενδείξεις, το γεγονός ότι η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, το ανέθεσε στο τμήμα Αθλητικής Βίας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι στους κύκλους της Αστυνομίας, κατευθύνθηκε εκεί εσωτερικά, σίγουρα υπάρχουν δεδομένα στην υπόθεση, νομίζω ότι κάτι υπάρχει. Να μη φοβούνται οι άνθρωποι που είναι γύρω από τα αθλητικά σωματεία, που γνωρίζουν ιστορικό ανθρώπων και φίλων, να δώσουν στοιχεία. Να βοηθήσουν να διαλευκανθεί αυτό το περιστατικό.

Η οικογένεια μέσα στο θρήνο της, ζητά απόδοση δικαιοσύνης. Υπάρχει εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι είτε το τμήμα Αθλητικής Βίας, είτε το τμήμα Ανθρωποκτωνιών, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα φωτίσουν το συγκεκριμένο περιστατικό, θα φωτίσουν το συγκεκριμένο περιστατικό»