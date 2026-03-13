Θεσσαλονίκη: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία η σορός του αδικοχαμένου 20χρονου

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 14:30 το μεσημέρι της Παρασκευής η σορός του 20χρονου που έχασε τη ζωή του μετά την αιματηρή επίθεση στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με νεκροφόρα, παρουσία συγγενών και φίλων του νεαρού, οι οποίοι βρέθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας για να πουν το τελευταίο «αντίο». Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με φίλους του θύματος να φωνάζουν συνθήματα στη μνήμη του. «Ζεις για πάντα ΠΑΟΚτσής» ακούστηκε επανειλημμένα από νεαρούς που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο, ενώ αρκετοί από αυτούς άφησαν λουλούδια εκφράζοντας τη θλίψη τους για τον χαμό του 20χρονου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα στην οδό Αργοναυτών. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ομάδα νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση με ομάδα νεαρών που συνδέονται με τον Άρη.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 20χρονος φέρεται να δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της πλάτης, τραυματισμός που αποδείχθηκε μοιραίος. Αμέσως μετά το περιστατικό κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο νεαρό και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι πρώτες προσαγωγές

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας (Παρασκευή 13 Μαρτίου), ξεκίνησαν αστυνομικές ενέργειες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματηρό επεισόδιο. Όπως ανέδειξε από νωρίς το πρωί το TheOpinion, πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές ατόμων τα οποία κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των Αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι προσαγωγές έγιναν έπειτα από στοχευμένες αναζητήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, καθώς και από ελέγχους σε πρόσωπα που φέρεται να βρίσκονταν κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν κάποιοι από τους προσαχθέντες είχαν άμεση εμπλοκή στο περιστατικό ή εάν διαθέτουν πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του TheOpinion, λίγο πριν τις 10 το πρωί ταυτοποιήθηκε πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στην επίθεση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για νεαρό άνδρα ο οποίος φέρεται να κινείται στον χώρο των οργανωμένων οπαδών του Άρη και να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθώς και για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

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Πηγή: theopinion.gr