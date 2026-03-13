Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος ως δράστης της οπαδικής δολοφονίας στην Καλαμαριά

Νέα εξέλιξη καταγράφηκε στην υπόθεση οπαδικής βίας που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, όταν ένας 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του theopinion.gr, που προέρχονται από αστυνομικές πηγές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος φέρεται να έχει ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης. Πρόκειται για νεαρό που φέρεται να ανήκει στον χώρο των οπαδών του Αρη και διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο το οποίο του τρύπησε τον πνεύμονα. Μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ και κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών της συμπλοκής, την ταυτότητα πιθανών συνεργών και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκόμενων.

Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στο περιστατικό όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο οπαδικής βίας στην περιοχή.

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