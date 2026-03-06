Θρίλερ με αταυτοποίητη γυναίκα στο δώμα στη Μενεμένη - Για υπόθεση serial killer κάνουν λόγο οι Αρχές

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι Αρχές οι οποίες εδώ και σχεδόν 1,5 μήνα προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα των σκελετικών υπολειμμάτων σε δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, το γενετικό υλικό από προσωπικά αντικείμενα της 42χρονης Ευρυδίκης Κουτσάκη δεν ταυτοποιείται με το γενετικό υλικό από τη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αγγελάκη.

Δεν υπήρξε ταυτοποίηση της σορού με την 42χρονου Ευρυδίκη

Η υπόθεση περιπλέκεται ιδιαιτέρως με τους αστυνομικούς να βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς πίστευαν, βάσει των όσων κατέθεσε ο ίδιος ο 52χρονος βασικός κατηγορούμενος για τις δολοφονίες δύο αγνοούμενων γυναικών, πως η σορός που βρέθηκε ανήκει στην 42χρονη γυναίκα για την οποία είχε γίνει δήλωση εξαφάνισης. Η ιατροδικαστής Θεσσαλονίκης Αποστολία Ακριβούση, είχε εξετάσει τα σκελετικά υπολείμματα και είχε διαπιστώσει πως ο θάνατος της επήλθε συνεπεία εγκληματικής ενέργειας.

Έλαβε δείγματα από δύο διαφορετικά σημεία της σορού, τα οποία εστάλησαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή με δείγμα από γενετικό υλικό της Κουτσάκη. Πρόκειται για τρίχες κεφαλής και γενετικό υλικό από ρούχα της. Ταύτιση δεν υπήρξε και μετά το αδιέξοδο, η Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του iefimerida.gr έβγαλε διάταξη προκειμένου οι αστυνομικοί να λάβουν δείγμα από γενετικό υλικό από συγγενικό πρόσωπο της 42χρονης. Υπενθυμίζεται πως οι γονείς της, με καταγωγή από το Βελβεντό Κοζάνης, έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια, όπως επίσης και άλλα πρόσωπα του κοντινού της, συγγενικού περιβάλλοντος. Πλέον, υπάρχει το παιδί θείου της, από το οποίο ελήφθη ήδη δείγμα γενετικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα υπάρξει ταύτιση.

Πιθανόν να πρόκειται για σορό άλλης γυναίκας

Ωστόσο, το γεγονός πως δεν υπήρξε ταυτοποίηση από τα πρώτα δείγματα, δημιουργεί προβληματισμό στις αρχές. Δεν αποκλείεται δηλαδή, να πρόκειται για τη σορό άλλης γυναίκας, τονίζουν αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή βάσει των ευρημάτων των αστυνομικών της σήμανσης στην πολυκατοικία της οδού Αγγελάκη αλλά και της ιατροδικαστού που βρέθηκε στο σημείο, υπάρχει η βεβαιότητα πως στο υπόγειο της φρίκης, στο υπόγειο δηλαδή διαμέρισμα όπου τόσο η Ευρυδίκη Κουτσάκη όσο και η επίσης αγνοούμενη Μαρία Αγγελακούδη 46 ετών δολοφονήθηκαν, έμπαιναν και άλλες γυναίκες.

Υπόθεση serial killer

Για αυτό τον λόγο άλλωστε οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή μιλούν για μια υπόθεση serial killer με βασικό κατηγορούμενο τον 52χρονο ιδιοκτήτη του υπογείου και συγκατηγορούμενο του, έναν στενό του φίλο. Αμφότεροι οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται προφυλακισμένοι για τις δολοφονίες των δύο αγνοούμενων γυναικών. Ως προς την Αγγελακούδη, ο 52χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε στην κατάθεση του στους αστυνομικούς πως την σκότωσε φράζοντας μύτη και στόμα μέσα στο υπόγειο διαμέρισμα-εργαστήριο και πως με την βοήθεια του φίλου του απέθεσαν τη σορό της σε κάδο απορριμάτων.

Εάν δεν υπάρξει εν τέλει ταυτοποίηση και με το γενετικό υλικό του συγγενικού προσώπου της 42χρονου Κουτσάκη, τότε οι αστυνομικοί και επίσημα θα την καταχωρήσουν ως πρόσωπο αγνώστων στοιχείων, δίνοντας και τυπικά μια νέα διάσταση στην ήδη πολύκροτη υπόθεση.

Πηγή: iefimerida.gr