Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του συντρόφου της 31χρονης - Δεν ήταν τελικά έγκυος

Ποινική δίωξη εις βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό ασκήθηκε από την εισαγγελία, ενώ μετά την εξέταση από τον ιατροδικαστή, προέκυψε μια ανατροπή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, η γυναίκα δεν ήταν έγκυος, αλλά είχε κίρρωση του ήπατος.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο θάνατός της προήλθε τελικά από τα πολλά χτυπήματα που δέχθηκε ή αν συνεπεία αυτών επιταχύνθηκαν συμπτώματα της κίρρωσης που επέφερε συντομότερα τον θάνατο της.

Ο 38χρονος πάντως εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε την 31χρονη, αλλά ο θάνατός της προήλθε από την πτώση στις σκάλες.

Η εισαγγελία άσκησε εις βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Πηγή: ethnos.gr