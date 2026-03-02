Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του συντρόφου της 31χρονης - Δεν ήταν τελικά έγκυος

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, η γυναίκα δεν ήταν έγκυος, αλλά είχε κίρρωση του ήπατος.
Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο θάνατός της προήλθε τελικά από τα πολλά χτυπήματα που δέχθηκε ή αν συνεπεία αυτών επιταχύνθηκαν συμπτώματα της κίρρωσης που επέφερε συντομότερα τον θάνατο της.
Ο 38χρονος πάντως εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε την 31χρονη, αλλά ο θάνατός της προήλθε από την πτώση στις σκάλες.
Η εισαγγελία άσκησε εις βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
Πηγή: ethnos.gr