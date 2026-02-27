Σοκ στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 18χρονος ο οποίος κατά την διάρκεια της νύχτας ομολόγησε πως δολοφόνησε τον ίδιο τον πατέρα του μέσα στην επιχείρησή τους στη Λέρο.

Ειδικότερα, ο νεαρός ομολόγησε μετά τα σημαντικά ευρήματα πού προέκυψαν από την διερεύνηση της υπόθεσης πως αυτός χτύπησε με βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι τον ίδιο τον πατέρα του έπειτα από έντονη λογομαχία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί οι σχέσεις μεταξύ πατέρα και γιου δεν ήταν καλές. Ήταν τεταμένες, και οι διαπληκτισμοί ήταν διαρκείς το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο 18χρονος υποστήριξε μιλώντας τους αστυνομικούς πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, δεν ήταν προμελετημένη η πράξη του αλλά απέδωσε το έγκλημα στην «κακιά στιγμή». Η σορός του θύματος θα μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση ενώ ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται με τη δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος του να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία.

Πηγή: iefimerida.gr