Θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική: «Εκεί που βρέθηκε δεν πάει εύκολα άνθρωπος» (vid)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι Κασσάνδρας, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας εντόπισε ένα πτώμα σε κατάσταση μουμιοποίησης σε σακούλες.

Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Πολυγύρου αλλά και του τμήματος δίωξης εγκλημάτων, ενώ ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου Γιώργος Τσιρκούδης, έδωσε κατάθεση στην αστυνομία, η οποία θεωρεί πολύ σοβαρή την υπόθεση. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής ενώ συμμετέχουν και οι αξιωματικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Δεν είδα πόδια ή κεφάλι, φορούσε βέρα»

Ο κ. Τσιρκούδης μίλησε στο enikos.gr και εξήγησε πώς αντιλήφθηκε τα μέλη του σώματος, ενώ έδωσε και στοιχεία που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος προσπάθησε πολύ να κρύψει τις σακούλες.

«Ειδοποιήθηκα από εργάτες γιατί στο σημείο γίνονταν εργασίες από το δασαρχείο για άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών. Με ενημέρωσαν λοιπόν για ένα πηγάδι, το οποίο μπορεί να ήταν επικίνδυνο. Δεν βρήκα το πηγάδι, οι εργάτες είχαν φύγει, γύρω στις 17.30 αυτά. Επιστρέφοντας με το αυτοκίνητο, πρόσεξα κάτι στην άκρη του δρόμου. Ήταν μια σακούλα δεμένη με οστά απέξω. Καλά δεμένη, με ταινίες» ανέφερε αρχικά.

«Κατέβηκα, νόμιζα ότι ήταν ζώο, είχε κάτι σαν μαλλιά στα οστά. Αλλά ήταν υπερβολικά μεγάλο για ζώο. Πόδια δεν είδα. Σαν γοφοί μόνο. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν μέσα διπλωμένα. Πήρα ένα ξύλο, έκανα λίγο και τότε είδα το χέρι με τη βέρα. Σαν σε μουμιοποίηση ήταν. Πιο δίπλα υπήρχε μια άδεια βαλίτσα με κάτι κουβέρτες» πρόσθεσε.

«Εκεί όμως που ήταν (το πτώμα), δεν πάει εύκολα άνθρωπος. Πάω συχνά για κυνήγι, αλλά μόνο έτσι θα βρισκόταν. Από κάποιον κυνηγό» κατέληξε.

Το χρονικό

Στις περίπου 17:30, στην περιοχή Γλαρόκαβος Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική, εντοπίστηκε το πτώμα σε κατάσταση μουμιοποίησης. Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν πως το βρήκαν εργάτες μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, οι οποίοι βρισκόταν στο σημείο για εργασίες καθαρισμού.

Αργότερα έγινε γνωστό πως το πτώμα βρέθηκε χωρίς κεφάλι. Πρώτα είχαν βρεθεί κάποια μέλη εκ των οποίων μερικά ήταν μέσα σε σακούλες. Ο πρόεδρος Πευκοχωρίου ενημέρωσε άμεσα την ΕΛΑΣ, ενώ σύμφωνα με το Mega μέσα στη βαλίτσα υπήρχαν κουβέρτες με ίχνη αίματος.

Στο σημείο πήγε και ιατροδικαστής.

Πηγή: enikos.gr