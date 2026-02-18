Πώς εντόπισαν το καμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πέραμο και ενημέρωσαν τη μητέρα του 27χρονου θύματος

Κάποιοι περιπατητές ήταν αυτοί που ανακάλυψαν το καμένο όχημα στη Νέα Πέραμο, το οποίο ερευνάται αν είναι αυτό το οποίο οι εκτελεστές χρησιμοποίησαν για την απαγωγή και μετά την εκτέλεση του 27χρονου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μητέρα του θύματος μαζί με τον θείο του είχαν πάει για να κάνουν ένα τρισάγιο στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρό το παιδί της.

Από το σημείο πέρασαν κάποιοι περιπατητές, οι οποίοι τους είπαν ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο λίγα μέτρα πιο πάνω.

Η μητέρα του θύματος με τον συγγενή της δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία και το βρήκε. Το αυτοκίνητο είναι ίδιου τύπου με αυτό που απήγαγαν το θύμα, ωστόσο μένει να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο όχημα, το οποίο είχαν κλέψει από τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούσαν με πλαστή πινακίδα.

Να σημειωθεί πως η μητέρα του είχε ισχυριστεί ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν συχνή επικοινωνία, καθώς διαφωνούσε με ορισμένες επιλογές του γιου της, ενώ για τη σύντροφό του έλεγε πως ήταν πρώην σύντροφος και όχι νυν.

Φέρεται, μάλιστα, να έχει υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο που, όπως είπε, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.

Νέα Πέραμος: Το χρονικό της απαγωγής και της δολοφονίας του 27χρονου

Ο νεαρός άνδρας είχε απαχθεί πριν από σχεδόν έναν μήνα, ενώ τη σκηνή παρακολούθησε η σύντροφός του, η οποία ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Οι δράστες τον έβαλαν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη και πιθανότατα να είναι αυτό που εντοπίστηκε σήμερα από τις Αρχές.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο από την αρπαγή, που είχε δημοσιεύσει το Μega, φαίνεται ένας από τους δράστες να αρπάζει τον 27χρονο και μαζί με έναν άλλον να τον βάζουν στο αυτοκίνητο, ενώ το όχημα κινείται προς άγνωστη κατεύθυνση. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο επιχειρηματίας είχε δεχθεί 10 σφαίρες πισώπλατα: εννιά στην πλάτη και μία στο κεφάλι.

Πηγή: iefimerida.gr

