Δολοφονία Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού: Οι ηθικοί αυτουργοί και το μυστήριο με το περίστροφο

Για ένα συμβόλαιο θανάτου που εκτελέστηκε μέσα στις φυλακές Δομοκού, με πιθανούς ηθικούς αυτουργούς, κατηγορουμένους της υπόθεσης δολοφονιών του Ντίμη Κορφιάτη το 2021 και της συζύγου του Χριστίνας Κλουτσινιώτη, ένα χρόνο νωρίτερα στη Ζάκυνθο, κάνουν λόγο τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί, θεωρούν ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό τον 43χρονο δράστη της διπλής δολοφονίας στη Ζάκυνθο και προσέλαβαν έναντι αμοιβής τον 38χρονο Βούλγαρο εκτελεστή προκειμένου να τον βγάλει από τη μέση. Ο τόπος δολοφονίας φαίνεται να ορίστηκε στο πρώην αρχειοφυλακείο των φυλακών, παρουσία μάλιστα του αρχιφύλακα, σε έναν ουδέτερο χώρο που δεν διαθέτει κάμερες!

Αξίζει να σημειωθεί πως από τον 50χρονο αρχιφύλακα των φυλακών είχε ζητηθεί η παραίτησή του, με την αιτιολογία της "πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του", την οποία και είχε υποβάλλει την τελευταία εβδομάδα.

Τις επόμενες μέρες θα οριζόταν και ο αντικαταστάτης του έτσι ώστε ο ίδιος να απομακρυνόταν. Ο ίδιος αρχιφύλακας είχε γνωμοδοτήσει πριν από λίγους μήνες ώστε ένας Αλβανός βαρυποινίτης (έγκλειστος για σειρά κακουργημάτων) να λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, χωρίς εκείνος να επιστρέψει.



Από τις κάμερες ασφαλείας των φυλακών, οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, ο 38χρονος Βούλγαρος, πηγαίνει στο κελί του 43χρονου υποψήφιου στόχου και βγαίνουν μαζί από αυτό. Το θύμα, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, αναλύοντας τα βίντεο, έφερε ρουχισμό (αντιανεμικό ελαφρύ μπουφάν, σορτς και σαγιονάρες), στον οποίο δεν εντοπίζεται κάποιο περίστροφο, ενώ δεν ήταν πρόσφορος για να το μεταφέρει. Ο Βούλγαρος εκτελεστής, προσέλκυσε τον 43χρονο, επικαλούμενος την επίλυση των διαφορών του με τον αρχιφύλακα που είχε αιτηθεί την μεταγωγή του σε άλλη φυλακή.

Αναμένουν τα εργαστηριακά ευρήματα

Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 19:10 για την δολοφονία του 43χρονου, που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για δύο ανθρωποκτονίες. Σύμφωνα με τον 50χρονο Αρχιφύλακα και τον 38χρονο Βούλγαρο ισοβίτη εκτελεστή, ο 43χρονος αποπειράθηκε να πυροβολήσει τον Αρχιφύλακα με περίστροφο που είχε στην κατοχή του. Ισχυρίστηκαν επίσης, ότι ο 38χρονος Βούλγαρος, "πρόλαβε" τον 43χρονο, τον αφόπλισε και με το ίδιο περίστροφο τον πυροβόλησε τρεις φορές, με δύο από τις βολίδες να τον βρίσκουν στο κεφάλι…

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα ήταν σε ύπτια θέση, και έφερε δύο τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Αριστερά από το πτώμα, μεταξύ του αριστερού χεριού και του σώματος, βρέθηκε το επίμαχο περίστροφο, χωρητικότητας έξι φυσιγγίων, εκ των οποίων είχαν πυροδοτηθεί τα τρία.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναμένουν αρκετά εργαστηριακά ευρήματα από το περίστροφο, την απόσταση από την οποία βλήθηκε το θύμα, αν είχε επαφή με τον Βούλγαρο δράστη, από καταθέσεις κρατουμένων, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή διαψεύσουν την δική τους εκδοχή του "συμβολαίου θανάτου" ή του "αφηγήματος" του δράστη και του αρχιφύλακα των φυλακών.

Σημειώνεται ότι το 43χρονο θύμα εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για την εκτέλεση του 54χρονου επιχειρηματία Διονύση Κορφιάτη, τον Μάιο του 2021, και της γυναίκας του τον Ιούνιο του 2020.

Για την υπόθεση κατηγορούνταν 10 άτομα μεταξύ των οποίων για ηθική αυτουργία και αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο νησί. Ο 38χρονος Βούλγαρος εκτελεστής εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, έξω από το σπίτι του στη Βούλα το 2018.

Ο αδελφός του που ήταν συγκατηγορούμενος του, είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών. Σημειώνεται ότι κατηγορείται και από τις Ολλανδικές Αρχές για συμβόλαιο θανάτου στη χώρα τους. Επίσης ο Βούλγαρος, όπως είχαν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, είχε κάνει τουλάχιστον δύο ακόμη ταξίδια στην Ελλάδα, τα οποία συνέπιπταν χρονικά με ισάριθμες δολοφονίες, χωρίς όμως να τεκμηριωθούν προανακριτικά.

Το απόγευμα της Κυριακής σε κοντινή απόσταση από τον χώρο του εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού, βρισκόταν και ένας 52χρονος Αλβανός ισοβίτης, γνωστός για τις εναέριες αποδράσεις του, για τον οποίο οι αστυνομικοί εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση.

Παράλληλα οι αξιωματικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, ερευνούν πώς πέρασε και πού ήταν αποθηκευμένο το περίστροφο του εγκλήματος, πως, σύμφωνα με το "αφήγημα" του δράστη και του αρχιφύλακα, ο 43χρονος πέρασε τρία κιγκλιδώματα "οπλισμένος" χωρίς έλεγχο.

