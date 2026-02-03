Νέα Πέραμος: Ποιος ήταν ο 27χρονος που εκτέλεσαν με δέκα σφαίρες (vid)

Οι Αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της ζωής του και να λύσουν γρίφους για τους φυσικούς αυτουργούς, τα κίνητρα του εγκλήματος και το σχέδιο των δραστών για να συσκοτίσουν τα ίχνη τους.

Επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου ή για απαγωγή και εκτέλεση από άτομα με τα οποία είχε ανοιχτούς λογαριασμούς;

Σύμφωνα με το Mega, ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μία εργολαβική εταιρεία και έμενε στο σπίτι της συντρόφου του, στην Ελευσίνα. Κάτοικοι στη γειτονιά τον έβλεπαν σπάνια.

Όπως αναφέρει η εκπομπή "Live News" του Mega, το θύμα δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Μεγάλωσε κοντά στον παππού του και προσπάθησε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος από μικρή ηλικία. Η μητέρα του έμενε στην Κρήτη.

"Ήταν το καλύτερο παιδί, αυτό μπορώ να πω εγώ", λέει φίλη του στην εκπομπή.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η μητέρα του 27χρονου ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού της. Η ίδια φέρεται να είπε πως δεν είχε διαισθανθεί ότι κινδύνευε το παιδί της.

"Το έμαθα χθες το βράδυ, τον είχαν απαγάγει και τον σκότωσαν, τον λόγο δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ένα παιδί, ήσυχο παιδί, στεναχωρήθηκα", αναφέρει φίλη του θύματος.

Η οικογένεια του 27χρονου ήταν ευκατάστατη. Ο ίδιος κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα με ένα ακριβό αυτοκίνητο και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Είχε αρραβωνιαστεί την κοπέλα με την οποία συζούσε στην Ελευσίνα και παλαιότερα είχε παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τοπικό σύλλογο.

"Ο παππούς του είχε οικονομική δυνατότητα, ο πατέρας του είναι απλός άνθρωπος, μεταφορέας είναι, δηλαδή κουβαλάει ο άνθρωπος με το φορτηγάκι του".

Στην πρώτη του ανάρτηση για το 2026, έστελνε ευχές σε φίλους και συγγενείς και προσπαθούσε να δώσει το στίγμα των δικών του προθέσεων για την χρονιά που ξεκινούσε.

"Το 2026 ξεκινά με στόχους, συνέπεια και όρεξη για εξέλιξη. Με σταθερά βήματα, καθαρή σκέψη και πίστη στη δουλειά μας, συνεχίζουμε να χτίζουμε κάτι καλύτερο κάθε μέρα. Για να επιτευχθούν όλα αυτά όμως ο κρίκος είναι ο ‘Ανθρώπινος Παράγοντας’. Υγεία, πρόοδος και δημιουργία σε όλους!", ανέφερε η ανάρτηση.

Ποιοι και γιατί είχαν βάλει στο στόχαστρο τον 27χρονο; Τι έλεγε ο ίδιος στην σύντροφό του το τελευταίο διάστημα; Πότε οι εκτελεστές πήραν την απόφαση να βάψουν τα χέρια τους με αίμα;

Για την ώρα οι Αρχές στρέφουν την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές του 27χρονου και εστιάσουν στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Με μεγάλη προσοχή εξετάζονται και οι πληροφορίες που ενδέχεται να συνδέουν τον 27χρονο με πρόσωπα που σχετίζονται με παλαιότερη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα.

Η σύντροφός του, πάντως, μιλώντας στο Mega, λέει πως δεν ήξερε αν κάποιος απειλούσε τον 27χρονο, ούτε ο ίδιος της είχε αναφέρει ποτέ κάτι.

Πηγή: thetoc.gr