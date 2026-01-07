Σέρρες: Το χτύπημα που στοίχισε τη ζωή του 17χρονου - Το παρελθόν και το περιβάλλον του δράστη (vid)

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Σερρών μετά την είδηση ότι 16χρονος αφαίρεσε τη ζωή 17χρονου νεαρού, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση το βράδυ της Δευτέρας (05/01).

Το περιστατικό συνέβη όταν το 17χρονο θύμα, ενώ βρισκόταν με την παρέα του σε κεντρικό σημείο της πόλης απέναντι από τον ναό της Μητρόπολης, συναντήθηκε με τον δράστη. Η λεκτική διαμάχη γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο «για τα μάτια μιας κοπέλας».

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα» είπε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας στο MEGA.

Ο 17χρονος δέχθηκε σφοδρή επίθεση, με ένα πλήγμα από τον αγκώνα του 16χρονου στο κεφάλι να αποδεικνύεται, όπως όλα δείχνουν, μοιραίο. Μετά το επεισόδιο, οι φίλοι του τον συνόδευσαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας του, αλλά στη συνέχεια αποχώρησαν χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν θυροτηλέφωνα, δεν ενημέρωσαν. Δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά κάποια αίματα στα χείλη».

Το παιδί, αντί να ανέβει στο σπίτι του, κατέφυγε στο υπόγειο του κτιρίου. Το επόμενο πρωί, οι γονείς του, ανήσυχοι που δεν είχε επιστρέψει, δήλωσαν την εξαφάνισή του. Τελικά, η αδελφή του ήταν εκείνη που τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η ομολογία-σοκ του δράστη

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε χθες (06/01) την αποτρόπαια πράξη του, δηλώνοντας πως κίνητρό του ήταν η ζήλια.

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου». Ο ανήλικος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Σερρών.

Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Όπως έγινε γνωστό, ο 16χρονος είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές από τα 13 του χρόνια για υποθέσεις ναρκωτικών και ξυλοδαρμών και είχε συλληφθεί άλλες δυο φορές στο παρελθόν. Το οικογενειακό του περιβάλλον του νεαρού φέρεται να ήταν δυσλειτουργικό, με τους δύο γονείς να αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του 16χρονου έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες και μάλιστα παρά τις προσπάθειες θείων του να αναλάβουν την επιμέλειά του μετά τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του, τη φροντίδα του είχε αναλάβει επιμελητής ανηλίκων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως χθες, Τρίτη (06/01) συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας, ενώ η αστυνομία αναζητά ένα ακόμη πρόσωπο που ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 17χρονου.

Πηγή: ethnos.gr