Φονική συμπλοκή στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος από άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, με έναν 30χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν στο μαγαζί παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Τα αίματα άναψαν γρήγορα και τα άτομα της μίας παρέας άρχισαν να ξυλοκοπούν με αγριότητα τον 30χρονο που έχασε τις αισθήσεις του.

Όταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πάτρας, τον άφησαν κι εξαφανίστηκαν. Οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν το θύμα του ξυλοδαρμού, ωστόσο τα τραύματά του ήταν πολύ βαριά και κατέληξε.

Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που αναζητά τους δράστες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τρία άτομα τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και είναι γνωστά στην ΕΛΑΣ. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν λάβει μέτρα για να αποτρέψουν πιθανά αντίποινα.