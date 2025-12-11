Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ισόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς - Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο και κατά τον δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Σύρου.

Μάλιστα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στον δολοφόνο της, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας εκδίκασης της υπόθεσης. Η απόφαση ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση που είχε καταθέσει νωρίτερα ο εισαγγελέας, μην αναγνωρίζοντας στον δράστη της στυγερής δολοφονίας, Δημήτρη Βέργο, κανένα ελαφρυντικό για την αποτρόπαια πράξη του.

Έτσι λοιπόν, όπως είχε συμβεί και στην πρωτόδικη εκδίκαση, το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι εν βρασμώ, όπως επιχείρησε να αποδείξει η υπεράσπισή του.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε το αίτημα για μειωμένο καταλογισμό και απέρριψε κάθε ισχυρισμό των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και στην καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Πηγή: ethnos.gr