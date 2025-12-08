Συμβόλαια θανάτου και εγκλήματα μέσα από τη φυλακή: Έγκλειστοι κακοποιοί συνεχίζουν τη δράση τους από τα κελιά

Συμβόλαια θανάτου, οργάνωση επιθέσεων εκφοβισμού σωφρονιστικών υπαλλήλων, καθοδήγηση για εκδικητικά χτυπήματα με τρομοκρατικό "ιδεολογικό μανδύα", εντολές ξυλοδαρμών, διεύθυνση κυκλωματος trafficking, διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, εποπτεία τηλεφωνικών απατών... από τα κελιά των φυλακών.

Πρόκειται για μερικές μόνο από τις έκνομες δραστηριότητες στις οποίες έχουν επιδοθεί έγκλειστοι κακοποιοί που συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση μέσα από τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.

Οι έρευνες σε ένα μεγάλο μέρος των υποθέσεων που διαχειρίζονται καθημερινά διαφορετικές Υπηρεσίες της Αστυνομίας, φαίνεται ότι οδηγούν κατευθείαν στις φυλακές. Ακόμα και στη πρόσφατη αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, οι αρχές έχουν ισχυρές ενδείξεις ότι επικοινωνίες με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου βρίσκονταν έγκλειστα μέλη της μιας οικογένειας, πιθανότατα "πυροδότησαν" την αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε στο μακελειό.

Οι όλο και συχνότερες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε πτέρυγες σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, δεν φαίνεται να αποδίδουν καρπούς, ενώ σε όλες τις εφόδους υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: Ο εντοπισμός κινητών τηλεφώνων, μέσω των οποίων οι ποινικοί κινούν τα νήματα καθοδηγώντας κάθε λογής εγκληματική δραστηριότητα από τα κελιά τους.

Οι προσπάθειες τοποθέτησης ειδικών συσκευών παρεμπόδισης λειτουργίας κινητών τηλεφώνων (jammer), που θα έδιναν λύση στο πρόβλημα, όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προς το παρόν παραμένουν "παγωμένες" στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο "Αριστερόχειρας" ληστής

Δικαστικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ακόμα και η πρώην Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, είχαν βρεθεί στη… "λίστα" του "αριστερόχειρα ληστή", που οργάνωνε μέσα από τις φυλακές εκδικητικές επιθέσεις, σε βάρος προσώπων που ήταν υπεύθυνα για τη δικαστική και σωφρονιστική αντιμετώπιση του.

Είναι ενδεικτικό ότι στην κατοχή του είχε βρεθεί σημειωματάριο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα τεσσάρων Εισαγγελέων και ενός αστυνομικού διευθυντή, που είχαν ασχοληθεί με υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται.

Στη Λάρισα και το Χαϊδάρι είχαν στοχοποιηθεί σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης άγνωστος κούριερ κατάφερε να περάσει εκ μέρους του 37χρονου παγιδευμένο φάκελο με στόχο την Πρόεδρο Εφετών με την έκρηξη να αποτρέπεται λόγω της… παρατηρητικότητας του συζύγου της, ενώ στο σχεδιαζόμενο εκφοβισμό της πρώην Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, το σχέδιο "ναυάγησε" λόγω λάθους στη συνδεσμολογία του μηχανισμού, αλλά και λόγω λάθους… διεύθυνσης.

Τις εκδικητικές ενέργειες που υπέγραφαν η "Ένοπλη Απάντηση" και η "Σύμπραξη Εκδίκησης", είχαν συνοδεύσει δύο χτυπήματα… με ιδεολογικό "μανδύα" σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα και σε κατασκευαστική εταιρεία που συνδεόταν με το στέγαστρο Καλατράβα, στην οδό Ηούς στη Κηφισιά.

Ο "Μόντι"

"Βγάλε τον έξω από το μαγαζί με στιλ, βγάλε και τους άλλους. Μου είπαν ότι είναι είκοσι άτομα αυτά και γ…..ε τους. Κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Και ό,τι, και ό,τι να συμβεί, ό,τι και να συμβεί, ό,τι να συμβεί να έρθει κάποιος μπάτσος τίποτα… Μας είπε ο θείος, τέλος αυτό. Εντάξει; Εσύ θα είσαι έξω εγώ θα είμαι μέσα δεν με νοιάζει. Αν έρθουν οι μπάτσοι μας είπε ο θείος, τέλος".

Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός με το προσωνύμιο "Μόντι", έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, έχει πληροφορηθεί ότι συγγενικά του πρόσωπα δέχτηκαν επίθεση από άλλα άτομα σε νυχτερινό μαγαζί και ζητάει… αντίποινα μέσα από το κελί του.

Το τηλεφώνημα είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2024, στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, του Ελληνικού FBI, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Η "Μαρίνα"

"Μαμά ο Κ. (σ.σ. όνομα διαχειριστή οίκων ανοχής) λέει ότι το χρέος του ρεύματος είναι 2.097, 80€. Να του πουν να συνεννοηθεί με τη Μ. να μεταφερθεί σε ένα άλλο (σ.σ. οίκο ανοχής) που είναι κενό για 15 με 20 μέρες το πολύ μέχρι να κάνουμε λύση και νέο μισθωτήριο που θα πάμε στη ΔΕΗ με αυτό και θα μπει το ρεύμα. Πες μου τι να κάνω".

Πρόκειται για απόσπασμα από μήνυμα με τελικό αποδέκτη την αποκαλούμενη "Μαρίνα", την έγκλειστη αρχηγό μεγάλου κυκλώματος trafficking που εξαρθρώθηκε από το Ελληνικό FBI και πρώην συνεργάτιδα του "τραπεζίτη" της GREEK MAFIA. Αποστολέας είναι η 55χρονη κόρη της, η οποία ακολουθώντας οδηγίες από τον Κορυδαλλό, κινούσε τα νήματα της εκπόρνευσης.

Τουρκική μαφία

Εντολές μέσα από κελί των φυλακών Λάρισας είχε λάβει τον περασμένο Ιούλιο ο 22χρονος δράστης ένοπλης επίθεσης σε καφετέρια του Κολωνού κατά την οποία είχε τραυματιστεί ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός. Στόχος της δολοφονικής απόπειρας, ήταν ένα 48χρονος Τούρκος υπήκοος και αφορμή ένα μη διευθετημένο χρέος.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο έγκλειστος εντολέας, είναι ο 34χρονος φυσικός αυτουργός του μακελειού της Αρτέμιδας, που είχε εκτελέσει 6 ομοεθνείς του, στο πλαίσιο της αιματηρής διαμάχης ανάμεσα σε αντίπαλες μαφίες της Τουρκίας τον Οκτώβριο του 2023. Για αυτή την υπόθεση, εκτίει ποινή για εξάκις ισόβια.

Εκτός από το αιματηρό περιστατικό της Αρτέμιδας, ο 34χρονος μαφιόζος, είχε απασχολήσει και πάλι τις αρχές τον περασμένο Απρίλιο, ως ο… "ενορχηστρωτής" σχεδίου απόδρασης από τις φυλακές Κορυδαλλού. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών που απέτρεψαν το σχέδιο, είχαν εντοπίσει στο κελί του 34χρονου στην ΣΤ πτέρυγα των φυλακών, ένα πιστόλι.

"Μαφία Χανίων"

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Παρ’ την και πες της να ασχοληθεί λίγο γιατί δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μαζί μου αυτή. Χαιρετίσματα από μένα, έτσι θα της πεις.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ασ’ την θα τηνε φτιάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι.

Επίορκος αστυνομικός, μέσα από τις φυλακές, συνομιλεί με τον 57χρονο αρχηγό της μαφίας των Χανίων που εξαρθρώθηκε το καλοκαίρι από την Αστυνομία. Στη συνομιλία που καταγράφηκε από το κοριό της ΕΛ.ΑΣ. οι δυο άνδρες αναφέρονται σε δικαστική λειτουργό που θα βοηθήσει για να μειωθεί η ποινή του έγκλειστου Αστυνομικού που καταδικάστηκε για εκβίαση και δωροληψίες. Σύμφωνα με πληροφορίες η δικαστικός φέρεται να ζήτησε να ασκηθεί έφεση από συγκεκριμένο δικηγόρο του ΔΣ Χανίων έτσι ώστε με την κατάλληλη σύνθεση της έδρας την οποία η ίδια θα συγκροτήσει, στο Εφετείο να καταστεί εφικτή η μείωση της ποινής.

Ο "Μπόντι μπίλντερ"

"Άρωμα"... φυλακών και GREEK MAFIA, έβλεπαν οι αρχές λίγους μήνες πριν, μετά τη δολοφονική απόπειρα σε βάρος του 42χρονου επομονομαζόμενου "Μπόντι Μπίλντερ". Ο 42χρονος που έπεσε νεκρός από τα πυρά εκτελεστών στην Αράχωβα στις αρχές Νοεμβρίου, στην πρώτη δολοφονική επίθεση σε βάρος του τον περασμένο Μάιο στα Λιόσια, είχε δεχθεί 47 σφαίρες καλάσνικοφ στα Λίοσια, όμως κατάφερε να απομακρυνθεί σώος με το θωρακισμένο αυτοκίνητο του.

Τότε, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έκαναν λόγο για… αντίποινα με εντολή από τις φυλακές, που αφορούσαν την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη, του αποκαλούμενου "Θαμνάκια Μεγάλου ή Τρελού", στο Χαλάνδρι.

Ο 42χρονος ήταν... παλιός συνεργάτης του Γιώργου Μοσχούρη, μια σχέση που φαίνεται να διακόπηκε το καλοκαίρι του 2024. Αυτή η αλλαγή έγινε ορατή τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο "Μπόντι μπίλντερ" ακόμη έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, επιτέθηκε εναντίον 54χρονου, εκ των τελευταίων της παλιάς φουρνιάς της GREEK MAFIA.

Τηλεφωνικές απάτες

Καθοδήγηση μέσα από τις… φυλακές Κορυδαλλού, λάμβαναν τα μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης των "μαϊμού" λογιστών και υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Δύο από τους τρείς έγκλειστους Ρομά, που ελέγχθηκαν στα πλαίσια των ταυτόχρονων επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έδιναν οδηγίες σε συνεργούς τους, οι οποίοι στη συνέχεια εξαπατούσαν με διαφορετικές μεθόδους ανυποψίαστους πολίτες.

Η πτέρυγα-άβατο

"Η πτέρυγα Α΄ ήταν… άβατο", ανέφεραν χαρακτηριστικά αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, με επικεφαλής τον διαβόητο "Έντικ", τη "Φωνή από το Ντουμπάι". Τα μέλη της οργάνωσης, είχαν μετατρέψει μια ολόκληρη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού σε… "κέντρο επιχειρήσεων", ξυλοδαρμών και εκβιασμών. Θύματα εκδικητικών και… προειδοποιητικών επιθέσεων μέσα στο κατάστημα κράτησης της Αθήνας, από μέλη της οργάνωσης, είχαν πέσει ο 54χρονος εκ των παλαιών μελών της GREEK MAFIA, δύο… συνεργοί του και ένας 46χρονος καταδικασμένος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση "Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς".

Οι δύο από τους τέσσερις μάλιστα, χρειάστηκε να… αλλάξουν χώρο κράτησης για να γλυτώσουν από τα "δίχτυα" του κυκλώματος.

Η αλβανική μαφία

Σειρά από συμβόλαια θανάτου, φέρεται να έχουν την υπογραφή του "βαρόνου" της αλβανικής μαφίας εντός και εκτός φυλακών, του ισοβίτη με τα 40 ονοματεπώνυμα και τις 12 διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, που βρίσκεται έγκλειστος στο Κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου.

Το 2017 ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, το 2019 της δολοφονίας του επονομαζόμενου "μακελάρη του Μικρολίμανου", μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, το 2022 ενός 38χρονου στην Αγία Βαρβάρα, το 2014 σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δικηγόρου στην Πεντέλη.

Αυτές είναι οι διαπιστωμένες εγκληματικές του πράξεις, υπάρχουν αρκετές ακόμη εντολές δολοφονιών που φαίνεται να οργάνωσε μέσα από το κελί του, οι οποίες ερευνώνται ακόμη αν προέρχονται από τον ίδιο.

Πηγή: thetoc.gr