Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς: «Την άφησε αβοήθητη να πεθάνει στο νερό, δεν την έσωσε ούτε την τελευταία στιγμή»

Την ενοχή του κατηγορουμένου για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο από τον τότε σύντροφό της πρότεινε χθες ο εισαγγελέας Εφετων, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένου καταλογισμού που ήταν και η κύρια γραμμή της υπεράσπισης.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου δεν έγιναν δεκτοί από τον εισαγγελέα ο οποίος βασιζόμενος στα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος και των ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών, πρότεινε την ενοχή του.

Ο εισαγγελέας τόνισε πως γνώριζε πολύ καλά τι έκανε και την άφησε αβοήθητη να πεθάνει στο νερό.

Αντέκρουσε τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος ανέσυρε τη Γαρυφαλλιά από το νερό, τονίζοντας ότι χρειάστηκαν τρία άτομα για να γίνει κάτι τέτοιο. Για το όχημα υποστήριξε πως δεν εκτροχιάστηκε μόνο του, αλλά βγήκε από την πορεία του επειδή το ήθελε ο κατηγορούμενος, αφού ο δρόμος ήταν ευθεία και σε ανηφόρα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη 4/12 με την αγόρευση της υπεράσπισης ενώ ορίστηκε νέα ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης στις 10 Δεκεμβρίου, που συμπτωματικά είναι και η επέτειος των γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς.

Οι προκλητικοί ισχυρισμοί του δράστη

Στα «κενά μνήμης» και στην ψυχική αποδιοργάνωση πριν το έγκλημα επικεντρώθηκε η απολογία του κατηγορούμενου για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στο Εφετείο Αιγαίου, περιγράφοντας ψυχωτικά συμπτώματα, όπως την αίσθηση ότι τους παρακολουθούσε drone.

Και ενώ θυμάται με λεπτομέρειες τα γεγονότα πριν και μετά, δήλωσε ότι δεν έχει μνήμη για τη στιγμή της γυναικοκτονίας.

Παράλληλα αμφισβήτησε την αρχική του ομολογία, υποστηρίζοντας ότι έγινε υπό πίεση και σε κατάσταση σύγχυσης. Όταν ρωτήθηκε αν η Γαρυφαλλιά έπεσε μόνη της στον γκρεμό, απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, απαντώντας με αναφορά στον Paulo Coelho ότι «το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε την επιλεκτική μνήμη του κατηγορούμενου, ο οποίος επέμεινε πως δεν μπορεί να ανακαλέσει το κρίσιμο σημείο, εκφράζοντας τύψεις για την απώλεια.

Ο δράστης θέλησε να ανασκευάσει την αρχική του ομολογία ότι τη σκότωσε επειδή θύμωσε. Είπε συγκεκριμένα πως ομολόγησε γιατί ενόσω κρατούνταν βρισκόταν υπό πίεση και θα δεχόταν να ομολογήσει ό,τι και αν του ζητούσαν.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε με νόημα πως ο κατηγορούμενος θυμάται τα πάντα πριν και μετά τη δολοφονία αλλά τίποτα για την πράξη του. Επ΄ αυτού ο κατηγορούμενος απάντησε πως αδυνατεί να «επαναφέρει» τα γεγονότα ενώ δήλωσε τύψεις και πόνο για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς.

Πηγή: ethnos.gr