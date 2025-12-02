Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

Ένα έγκλημα, που αποτέλεσε ταυτόχρονα όμως κι ένα τηλεοπτικό γεγονός!

Η υπόθεση αυτή απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη το 1998. Ο Ρουμάνος δραπέτης Σορίν Ματέι, το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου '98, εισέβαλε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Νιόβης στα Κάτω Πατήσια και κράτησε ομήρους τέσσερις ανθρώπους με την απειλή χειροβομβίδας, σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.

Συνομιλούσε για παραπάνω από τέσσερις ώρες με τον κεντρικό παρουσιαστή ειδήσεων του καναλιού, Νίκο Ευαγγελάτο κι έτσι, το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε ζωντανά μια συγκλονιστική υπόθεση ομηρίας με τραγικό τέλος.

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