Νέα Πέραμος: «Έλεγε συνέχεια πως θα τον σκοτώσει, αλλά έγινε το αντίστροφο», λέει γείτονας για την αδελφοκτονία

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Λουτρόπυργου στη Νέα Πέραμο η άγρια δολοφονία που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί, με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια.

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια σχέση γεμάτη εντάσεις, η οποία φαίνεται πως οδήγησε στην τραγική κατάληξη. Θύμα της άγριας δολοφονίας ένας 47χρονος άνδρας, και φερόμενος δράστης ο 44χρονος αδελφός του. Όπως έγραψε νωρίτερα το iefimerida.gr, ο 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη μονοκατοικία φέροντας σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Την Aστυνομία κάλεσε ο τρίτος αδερφός, ένας 48χρονος.

«Κάνανε μεγάλες φασαρίες...»

Άνθρωπος που έμενε κοντά στο σπίτι των αδελφών όπου έγινε το φονικό ανέφερε μιλώντας στο Action24 ότι οι διαμάχες μεταξύ των αδελφών ήταν συχνές και έντονες.

«Η οικογένεια αυτή αποτελείται από πέντε αδέλφια. Ο ένας από αυτούς είναι και αστυνομικός. Τα τρία έμεναν εδώ. Αυτοί μαλώνανε καθημερινά. Τους ξέρει εδώ όλη η γειτονιά. Κάνανε μεγάλες φασαρίες. Πολλές φορές τον βλέπαμε και με πρησμένα μάτια τον έναν. Το θύμα έλεγε συνέχεια ''θα τον σκοτώσω'', αλλά έγινε αντίστροφα», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν χρήστες, ήταν αλκοολικοί και οι δύο. Δεν είχαν χρήματα, δεν δούλευαν. Οπότε, ο αλκοολισμός ήταν η πιο φθηνή λύση για αυτούς. Κάνανε επαιτεία ή περιστασιακά εάν κάνανε κάνα μεροκάματο. Η Αστυνομία ερχόταν συχνά. Είχε γίνει κάποιο δικαστήριο, καθώς είχε γίνει απόπειρα από τον θύτη να σκοτώσει τον αδερφό του. Είχανε πάρει δύο χρόνια αναστολή.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τότε που "έφυγε" η μητέρα τους, η οποία ήταν ένα υπέροχο άτομο. Δούλευε από τις 5 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έχω πετύχει περιστατικό που τα παιδιά επιτέθηκαν στη μάνα τους εδώ στη στάση. Μόνο που δεν χειροδίκησαν. Λυτρώθηκε με αυτά που τραβούσε. Τα έβλεπε η γειτονιά, τα ήξερε όλος ο κόσμος. Ερχόταν και η Πρόνοια...».

Πηγή: iefimerida.gr