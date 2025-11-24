Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Νεκρός άνδρας σε σπίτι - Ύποπτος ο αδελφός του

Συναγερμός σήμανε στο Νέο Πέραμο, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε μονοκατοικία. Ο θάνατος του άνδρα φέρεται να επήλθε από τραυματισμούς που του προκάλεσε αιχμηρό αντικείμενο.

Στον τόπο του εγκλήματος εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας ο οποίος ήταν τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και φέρεται να είναι ο αδερφός του θύματος και ύποπτος για την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διασώστες όταν έφτασαν αρχικά στο σημείο, κατέβαλαν προσπάθειες να σώσουν τον άνδρα που έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο όμως παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναζητούνται επιπλέον στοιχεία για τα αίτια και το κίνητρο της επίθεσης.

Πηγή: ethnos.gr