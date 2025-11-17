Δολοφονία Λάλα: Τα κινητά θα αποκαλύψουν τον ηθικό αυτουργό – Ποιος έδωσε την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου

Την Τετάρτη απολογούνται στον ανακριτή οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρεία αδικημάτων.

Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί ψάχνουν τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ και οι δράστες είχαν μελετήσει προσεκτικά κάθε τους κίνηση πριν φτάσουν στην Αράχωβα εκείνη την μοιραία ημέρα.

Και ενώ οι κατηγορούμενοι δύσκολα θα αποκαλύψουν κάτι στο παζλ που συνθέτουν οι Αρχές, οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στα κινητά τους που αναμένεται να «μιλήσουν» και να αποκαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σωρεία βαριών κατηγοριών περιλαμβάνονται στην δίωξη που ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες ως δράστες της δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα.

Η ποινική δίωξη σε βάρος τους, για κακουργήματα και πλημμελήματα αφορά: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Χθες, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 4 άτομα (ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών), κατόπιν ευρείας- συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο και σε απόπειρα, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι έδειξε η έρευνα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 42χρονου ημεδαπού που τελέστηκε σε περιοχή της Φωκίδας την 01-11-2025, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού, που τελέστηκε σε περιοχή της Αθήνας την 22-09-2025.

Πώς έδρασαν

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, δυο εκ των κατηγορουμένων (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία του 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες. Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιοχή της Φωκίδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού. Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Όπως προέκυψε, το όχημα συνδεόταν άμεσα με τις ενέργειες του 37χρονου και του 28χρονου στο πλαίσιο της προηγούμενης απόπειρας ανθρωποκτονίας. Επίσης, από την έρευνα, καταδείχθηκαν ο 22χρονος και ο 21χρονος ως οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το επίμαχο σημείο.

Πηγή: ethnos.gr