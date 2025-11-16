Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Το ακριβό συμβόλαιο θανάτου και ο ηθικός αυτουργός

Η Αστυνομία ψάχνει την άκρη του νήματος για την εξιχνίαση μιας από τις πιο ψυχρές εκτελέσεις των τελευταίων μηνών. Μάλιστα με τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων θεωρεί πως βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στα κίνητρα αλλά και στον ηθικό αυτουργό για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα, πριν δύο εβδομάδες στην Αράχωβα.

Το συμβόλαιο θανάτου που εκτελέστηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στην Αράχωβα είχε προκαλέσει σοκ, όμως η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Ανθρωποκτονιών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φαίνεται πως «ξεκλειδώνει» πλέον τον μηχανισμό και τα πρόσωπα πίσω από την ενέδρα.

Στα χέρια των Αρχών συμμορία επαγγελματιών δολοφόνων

Την ίδια στιγμή οι Αρχές θεωρούν πως έχουν στα χέρια τους μια συμμορία επαγγελματιών δολοφόνων που αναλάμβαναν εκτέλεση συμβολαίων θανάτου. Όπως αποκάλυψε χθες η Μίνα Καραμήτρου στο κεντρικό δελτίο του OPEN, οι Αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για την ίδια συμμορία που είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να σκοτώσει στα Λιόσια τον Γιάννη Λάλα με το θύμα τότε να σώζεται την τελευταία στιγμή από τις ριπές του καλάσνικοφ.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν αυτός που για δεκάδες χιλιάδες ευρώ υπέγραψε το συμβόλαιο θανάτου. Η συγκεκριμένη πάντως συμμορία είχε αρχηγό, υπαρχηγό και δύο άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο.

Στα... βήματα των εκτελεστών

Η Αστυνομία γνωρίζει ότι το πρωί που έγινε η δολοφονία έφυγαν από του Γκύζη τα τέσσερα άτομα με τρία αυτοκίνητα, έφτασαν στην Αράχωβα και λίγο αργότερα κατευθύνθηκαν στην απομονωμένη βίλα την οποία είχε νοικιάσει ο Λάλας.

Η έρευνα έχει δείξει ότι πυροβόλησαν δύο Καλάσνικοφ, όμως αυτό που σκότωσε τον Λάλα το κρατούσε ένας 37χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για την εμπλοκή του σε υπόθεση απαγωγής, ληστείες, απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Παγκράτι, καθώς επίσης και για συμπλοκή με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών.

Το «βιογραφικό» των συλληφθέντων

Ένας 21χρονος και ένας 22χρονος συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους 4 που συνελήφθησαν για την δολοφονία Λάλα στη Βοιωτια στις αρχες του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, οι δυο νεαροί εμφανίζονται για πρώτη φορά στα ραντάρ των διωκτικών Αρχών και δεν έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Αυτό που απασχολεί τους αξιωματικους της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση είναι πως τα δύο άτομα νεαρής ηλικίας και χωρίς ποινικό παρελθόν ενεπλάκησαν σε μία εκτέλεση τόσο υψηλού προφίλ.

Τα άλλα δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε απαγωγή επιχειρηματία στο χώρο των ανταλλακτικών οχημάτων που έγινε στην περιοχή των Αχαρνών το 2022 καθώς και σε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι Αρχές φαίνεται να έφτασαν στα ίχνη των τεσσάρων φερόμενων δραστών με τη βοήθεια πολύτιμου βιντεοληπτικου υλικού από τα λεπτά μετά τον εμπρησμό του επιχειρησιακού οχήματος που χρησιμοποίησαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το συγκεκριμένο όχημα το οποίο οι δράστες είχαν κάψει - ήταν κλεμμένο ενώ είχαν φροντίσει να του βάλουν και πλαστές πινακίδες.

