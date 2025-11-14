Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο Φανούρης Καργάκης μεταφέρεται νεκρός στην καρότσα αγροτικού

Νέα βίντεο ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης με τις αρχές να ψάχνουν απαντήσεις για το εξαφανισμένη όπλα.

Το MEGA φέρνει στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές αμέσως μετά το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου συγγενείς του 39χρονου που έχασε τη ζωή του τον μεταφέρουν στην καρότσα ενός αγροτικού στο Κέντρο Υγείας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένα άσπρο αγροτικό να περνά λίγα λεπτά μετά το αιματηρό σκηνικό στα Βορίζια.

Στην καρότσα βρίσκεται ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης ο οποίος μόλις έχει δεχτεί πυροβολισμούς.

Μαζί του φαίνεται να είναι ακόμα ένας άνδρας. Πρόκειται για τον 43χρονο κουμπάρο του, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Το άτομο που οδηγεί το όχημα είναι ο ξάδελφος του θύματος, που επίσης έχει προφυλακιστεί. Συνοδηγός είναι η γυναίκα του 39χρονου.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου που συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας

Ο 23χρονος, που κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό ανακαίνιση σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς, φτάνει στα δικαστήρια με καλυμμένο το πρόσωπο.

Πρόκειται για τον ανιψιό του 39χρονου νεκρού και γιο του προφυλακισμένου για ζωοκλοπές γαμπρού του θύματος.

Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και οδήγησαν στο χθεσινό ένταλμα φαίνεται ότι είναι τόσο οι καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση όσο και ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον 23χρονο με το αγροτικό να περνάει από αυτό το σημείο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.

Ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται και για την κατασκευή της βόμβας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου, όπου ήταν και μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμα πρόσωπο για την τοποθέτηση της βόμβας, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι ανήλικο.

Καρέ-καρέ οι στιγμές του μακελειού

Νέα βίντεο ντοκουμέντα φέρνει για πρώτη φορά στο φως το MEGA και η εκπομπή Live news για όσα συνέβησαν το μοιραίο πρωινό στα Βορίζια.

Το όχημα του 39χρονου Φανούρη λίγα λεπτά πριν το μακελειό. Βγαίνει από το σπίτι του και κατευθύνεται προς το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ενημερώνεται η σύζυγος του 39χρονου. Με το κινητό τηλέφωνο ακόμη στο χέρι, βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι και κατευθύνεται προς το σημείο του αιματοκυλίσματος.

Ενδεικτικό της εμπόλεμης κατάστασης που επικράτησε είναι οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, από το όχημα του 39χρονου νεκρού. Παντού τρύπες από σφαίρες, τζάμια θρυμματισμένα, το αυτοκίνητο διάτρητο από τους πυροβολισμούς.

Την ώρα της ανταλλαγής των πυροβολισμών σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι εκεί για αρκετά λεπτά, δίχως να κάνουν την παραμικρή κίνηση προς το σημείο των πυροβολισμών.

