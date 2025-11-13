Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΕΛΑΣ - Τρεις τραυματίες αστυνομικοί

Ο ένας εκ των αστυνομικών αν και τραυματίας, πυροβόλησε το λάστιχο του αυτοκινήτου των δραστών με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τεσσάρων δραστών που τραυμάτισαν αστυνομικούς πριν από λίγη ώρα στη Δάφνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές έλαβαν κλήση για διάρρηξη σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο. Όταν η πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τέσσερα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι.

Στην θέα των αστυνομικών οι δράστες μπήκαν σε αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, το όχημα εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να εμβολίζει δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

