Βορίζια: Από τις φυλακές ξεκίνησε το μακελειό - Το «οικογενειακό συμβούλιο« και πώς προδόθηκε ο 23χρονος (vid)

Επικοινωνίες με τις φυλακές Αλικαρνασσού και ένα "καλό" βίντεο, οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 23χρονου δράστη που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πυροδοτώντας το μακελειό στα Βορίζια.

Πρόκειται για ανιψιό του 39χρονου νεκρού της βεντέτας Φανούρη Καργάκη και γιο του 52χρονου επονομαζόμενου "Κούνελου", μέλους της οικογένειας, που βρίσκεται στις φυλακές. Εκεί, στο κατάστημα κράτησης του Ηρακλείου, φέρεται να είχε επικοινωνήσει ο 23χρονος πριν από την τοποθέτηση της βόμβας.

Οπτικό υλικό που είχαν συγκεντρώσει τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, είχε αποτυπώσει το νεαρό δράστη να κινείται με κατεύθυνση το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγο πριν τις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν το μόνο άτομο που κινούταν στο χωριό εκείνη την ώρα. Οι κάμερες ασφαλείας, τον έχουν καταγράψει να απομακρύνεται από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ακολουθεί η έκρηξη.

Με βάση αυτά τα βίντεο και τις επικοινωνίες με τις φυλακές, εκδόθηκε ένταλμα από τον αρμόδιο Ανακριτή και οι αστυνομικοί του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης στη σύλληψη του 23χρονου στα Βορίζια. Οι έρευνες των αρχών, παραμένουν σε εξέλιξη, καθώς εκτιμάται ότι ο κατασκευαστής του εκρηκτικού μηχανισμού, ήταν διαφορετικό άτομο το οποίο αναζητείται.

Το «οικογενειακό συμβούλιο»

Ένα "οικογενειακό συμβούλιο", φέρεται σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, να αποφάσισε την έκρηξη στο σπίτι με… θέα. Η κατοικία είχε αγοραστεί από έναν Φραγκιαδάκη στη γειτονιά των Καργάκηδων. Αυτή η έκρηξη όμως ήταν η αφορμή της φονικής συμπλοκής.

Από καταθέσεις και μαρτυρίες, προκύπτει ότι οι δράστες της έκρηξης, έδρασαν παρακινούμενοι από το οικογενειακό περιβάλλον και την συν-απόφαση, να μην επιτρέψουν την κατοίκηση του σπιτιού των αντιπάλων στη δική τους περιοχή.

