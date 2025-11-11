Άγιος Παντελεήμονας: Το ποδήλατο «έκαψε» τους δολοφόνους του 31χρονου – Τον σκότωσαν για 14.000 ευρώ (vid)

Για 14.000 ευρώ οι δύο άντρες ένας 29χρονος και ένας 38χρονος σκότωσαν τον 31χρονο Ουκρανό στις 10 Οκτωβρίου μέσα στο διαμέρισμά του στον Άγιο Παντελεήμονα ενώ ξυλοκόπησαν τον συγκάτοικό του.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας όλα έγιναν για 14.000 ευρώ που το θύμα εικάζεται ότι είχε αποκτήσει από τη διακίνηση ναρκωτικών ή την πώληση κοσμημάτων που είχε αποκτήσει με παράνομο τρόπο.

Το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, ο ένας εκ των δύο δραστών πλησιάζει με δικό του ποδήλατο την πολυκατοικία που έμενε το θύμα. Εκεί ο δράστης περιμένει τον συνεργό του, ο οποίος καταφτάνει λίγη ώρα αργότερα.

Μάλιστα αυτό ήταν και το στοιχείο που έκαψε τους δράστες, καθώς το ποδήλατο άνηκε στους δράστες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας το πρωί της 10ης Οκτωβρίου ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας τον 48χρονο συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που εξερχόταν από το σπίτι και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, περίμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος μπήκε στο διαμέρισμα το απόγευμα, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον χτύπησαν με γροθιές και εν τέλει με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου τον σκότωσαν.

Οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

