Βορίζια: Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία – Τα ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου (vid)

Σε ρυθμούς κανονικότητας θα επιχειρήσουν να μπουν την Δευτέρα (10/11) οι κάτοικοι στα Βορίζια, στην Κρήτη, καθώς αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, στον απόηχο του αιματοκυλίσματος με τους δύο νεκρούς, το περασμένο Σάββατο (1/11).

Την ίδια ημέρα, την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θύματος και ο 48χρονος συγγενής τους, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Την Κυριακή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση των τριών αδελφών της άλλης οικογένειας, που είχαν εξαφανιστεί μετά το μακελειό και παραδόθηκαν ύστερα από μερικά 24ωρα. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών τόσο για τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της μίας οικογένειας, που πυροδότησε την φονική συμπλοκή, όσο και για τους εμπλεκόμενους στο αιματοκύλισμα αλλά και για τα φονικά όπλα, που παραμένουν άφαντα.

Το φως της δημοσιότητας είδαν, εξάλλου, και νέα ντοκουμέντα από το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου αλλά και μαρτυρίες για τους λόγους που οδήγησαν στην κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια

Υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Η ανακρίτρια μετέβη το πρωί της Κυριακής (9/11) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια, τα οποία παραδόθηκαν πριν από πέντε ημέρες, και έλαβε τις απολογίες τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδελφός του και ο «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο 19χρονος φαντάρος, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από μια πολύωρη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέλφια βρίσκονται αντιμέτωπα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Έτσι, την Δευτέρα εκκρεμεί η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορουμένων από την άλλη οικογένεια.

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου

Φωτογραφικά ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το πρωινό του περασμένου Σαββάτου (1/11), όταν έγινε το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς.

Στα ντοκουμέντα που παρουσίασε το Mega, καταγράφονται οι τελευταίες κινήσεις του 39χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Η ώρα είναι 11:14 το πρωί του Σαββάτου (1/11), λίγο πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Διακρίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου, ο οποίος μόλις έχει βγει από το σπίτι και μπαίνει στο αγροτικό, όπου, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, φέρεται να είχε και οπλισμό.

Ο 39χρονος κάνει όπισθεν με το όχημά του και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, καταγράφεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, να βγαίνει μέσα από το χωριό και να δέχεται πυρά.

Στο εν λόγω όχημα βρίσκεται ένα ζευγάρι, που σώθηκε την τελευταία στιγμή. Οι δύο τους έδωσαν κατάθεση στις Αρχές και περιέγραψαν για τα όσα βίωσαν.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει.

Πρόκειται για την σύζυγο του 39χρονου θύματος, η οποία βγαίνει από το σπίτι τους. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, η γυναίκα κρατάει το κινητό της τηλέφωνο και τρέχοντας, κατευθύνεται στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο σύζυγός της.

Πηγή: enikos.gr