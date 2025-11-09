Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό

Παράλληλα, οι Αρχές είναι κοντά και στον εντολέα με τις έρευνες να στρέφονται στις φυλακές της Αλικαρνασσού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο παράλληλες αστυνομικές έρευνες σχετικά με το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου μια έκρηξη βόμβας σε σπίτι προηγήθηκε της ανταλλαγής πυροβολισμών που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και τη 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, ενώ η υπόθεση φαίνεται να αφορά ένα καλά οργανωμένο σχέδιο με πολλούς εμπλεκόμενους.

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ανήκει στην οικογένεια Καργάκη και έχει ήδη συλλεχθούν στοιχεία που τον συνδέουν τόσο με το έγκλημα όσο και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Παράλληλα, ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν προέρχεται από διαφορετική οικογένεια που κατοικεί σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν έχει άμεση σχέση με το αιματηρό επεισόδιο. Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανάλογες ενέργειες, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός φέρεται να είχε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη πριν την έκρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε από μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Η ΕΚΑΜ, κατά την έφοδο που πραγματοποίησε σε κελιά την περασμένη Τρίτη, εντόπισε κινητά τηλέφωνα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, προκειμένου να καταθέσει, όπως και άλλοι δύο κρατούμενοι που σχετίζονται με τα ευρήματα της ΕΚΑΜ.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου τόνισε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε προειδοποιήσει την ηγεσία της Αστυνομίας για τα προβλήματα υποστελέχωσης στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Επισήμανε ότι η υποστελέχωση σε συνδυασμό με τη σοβαρή εγκληματικότητα απαιτεί ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας.

