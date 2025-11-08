Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια (vid)

Ένα πρόσωπο - κλειδί, που είναι πολύ κοντά και με τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων, αποκαλύπτει ότι μέχρι πριν λίγες μέρες οι δύο πλευρές είχαν φιλικές σχέσεις.

Το πρόσωπο αυτό ήταν και ένας τους μεσίτες μεταξύ των δύο οικογενειών που φρόντιζαν να υπάρχει καλό κλίμα. Ο Σπύρος, είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά και στους Φραγκιαδάκηδες και στους Καργάκηδες.

Μιλώντας στο Star είπε ότι βεντέτα δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο διαμάχες για βοσκοτόπια και ζώα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καβγάδες και οι προστριβές ήταν μάλιστα ανάμεσα στο «νέο αίμα» των οικογενειών, στους 20άρηδες καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια γίνονταν προσπάθειες να τους έχουν σε καταστολή και σε μεγάλο βαθμό το είχαν καταφέρει.

Πράγμα που φαίνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί από τους εμπλεκόμενους συνδέονταν. Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες ήταν φίλοι στο Facebook. Πατούσαν like σε φωτογραφίες, έκαναν σχόλια μεταξύ τους. Ειδικά ο εγκλεισμένος αδελφός Καργάκη είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, για κάποιο διάστημα πολύ καλές σχέσεις με τους Φραγκιαδάκηδες… μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι ένας από τους συλληφθέντες από την πλευρά των Καργάκηδων φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχει γνώση από… εκρηκτικά και εξετάζεται η σχέση του με την έκρηξη στο σπίτι.

Οι Φραγκιαδάκηδες, σύμφωνα με τον μεσίτη, επιμένουν: «Ήμασταν φιλήσυχοι, μας προκαλούσαν, αναγκαστήκαμε να αμυνθούμε», ωστόσο οι Καργάκηδες δίνουν άλλη εκδοχή.

Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Στο μεταξύ οι έρευνες των αστυνομικών για να «ξετρυπώσουν» τις κρυψώνες του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα οι αστυνομικοί στις έρευνες έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Φυσικά το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Μετά την έρευνα από αέρος ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.

Την ίδια ώρα ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς για το βίντεο που έχει καταγράψει κατά ριπάς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, αρνείται κάθε κατηγορίας όπωςεπίσης και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Οι δύο άντρες ήταν μαζί στα πυρά (του βίντεο), μαζί και σε…. γλέντια και χαρές.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Star φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον εξάδελφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

