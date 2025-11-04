Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα (vid)

Ανθρωποκυνηγητό των αρχών έχει εξαπολυθεί στην Κρήτη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών αδελφών που καταζητούνται για το μακελειό στο χωριό Βορίζια.

Έγιναν τρεις έφοδοι σε σπίτια στο Ρέθυμνο, όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει καταφύγιο. Οι νεαροί όμως, δεν εντοπίστηκαν και πλέον οι αστυνομικοί σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνονται διαπραγματεύσεις ώστε να παραδοθούν.

Χθες από νωρίς το πρωί, πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε τρία διαμερίσματα στο κέντρο του Ρεθύμνου. Πρόκειται για σπίτια συγγενών των τριών αδελφών που καταζητούνται. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι. Συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του ενός, τα αδέλφια όμως δεν ήταν εκεί.

Την ίδια ώρα, ειδικές δυνάμεις σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά, χρησιμοποιώντας μέχρι και drones. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, γίνονται διαπραγματεύσεις για την παράδοσή τους, μέσω συγγενικού τους προσώπου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ηρακλείου είπε: «Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής».

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ., 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ο αδελφός τους Α.Φ., 25 ετών, και ένας ακόμη, ο Μ.Σ., 30 ετών. Αυτοί οι δύο θα απολογηθούν την Πέμπτη.

Περίπου 100 κάλυκες μάζεψαν οι αστυνομικοί από το σημείο που έπεσαν οι δύο νεκροί και οι τέσσερις τραυματίες. Όμως όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρήκε κανένα όπλο στο σημείο. Θεωρούν ότι τα εξαφάνισαν όσοι συμμετείχαν στο μακελειό και βοήθησαν τους δράστες να διαφύγουν.

Τα μυστικά περάσματα του Ψηλορείτη κρύβουν τους δράστες

Το χωριό βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη. Εκεί, σε στάνες και σπηλιές, αναζητούν ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες της αστυνομίας τα τρία αδέλφια. Οι κατηγορούμενοι γνωρίζουν καλά την περιοχή και οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν κρυφτεί στη σκιά του πιο ψηλού βουνού της Κρήτης.

Όπως αποκάλυψε το STAR, ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και ζωοκλοπές. Ερώτημα παραμένει ακόμα αν ο νεκρός είναι ο αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης που πυροδότησε το μακελειό.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών, αλλά και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.

Δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών.

Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά. Μετά την κηδεία του 39χρονου, οι κάτοικοι περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ενώ πολλές οικογένειες έχουν επιλέξει να φύγουν προσωρινά από το χωριό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Πηγή: newsbomb.gr