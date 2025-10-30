Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη Έλληνες ομογενείς για τη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας Σταύρου Δημοσθένους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, Σταύρου Δημοσθένους, στην Λεμεσό της Κύπρου.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Σύμφωνα με το newsit.gr, οι αρχές είχαν πληροφορίες ότι βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και τους εντόπισαν, ενώ φαίνεται ότι δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν επιχειρηματίας, ποδοσφαιρικός παράγοντας και πρόεδρος της ομάδας Καρμιώτισσα Πολεμιδών της Λεμεσού.

Μπορεί να ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις του και το ποδόσφαιρο, όμως οι ρόλοι που απολάμβανε περισσότερο ήταν αυτοί του πατέρα αλλά και του παππού. Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δύο γιους και μία κόρη, η οποία του χάρισε το μοναδικό εγγόνι που πρόλαβε να γνωρίσει και στο οποίο είχε τεράστια αδυναμία, όπως λένε οι φίλοι του.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Δημοσθένους έγινε το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον δρόμο Αψιού – Αγίου Αθανασίου, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυπριακής αστυνομίας, οι δράστες, που φέρονται να ήταν δύο, επέβαιναν σε λευκό βαν το οποίο προπορευόταν του οχήματος του θύματος, στο οποίο βρισκόταν και ο γιος του.

Οι δράστες του έκλεισαν το δρόμο με ένα κλεμμένο βαν σε δρόμο κοντά στο σπίτι του και μόλις τον ακινητοποίησαν, μία μηχανή πέρασε και τον γάζωσε.