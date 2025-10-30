Κίσσαμος: «Είχα πάει στη γιορτή να βοηθήσω με τα σουβλάκια» – Όσα ισχυρίστηκε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο

«Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και για αυτό τον πυροβόλησα» φέρεται να ισχυρίζεται ο 23χρονος για την δολοφονία του 52χρονου, στην Κίσσαμο Χανίων, στην Κρήτη.

Οι δύο οικογένειες, φαίνεται πως για χρόνια είχαν κακές σχέσεις, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε 3 τραύματα από σφαίρες, ενώ το ένα ήταν στην καρδιά. Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε φωτογραφία με το πιστόλι των 22 χιλιοστών, με το οποίο 23χρονος ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 52χρονο, στην γιορτή Κάστανου, το απόγευμα της Κυριακής. Σημειώνεται ότι η σφαίρα που έπληξε την καρδιά του θύματος, ήταν και η θανατηφόρα.

Οι ισχυρισμοί του 23χρονου

Ο 23χρονος όπως έγινε γνωστό, παρουσιάστηκε 19 ώρες αργότερα στις αστυνομικές Αρχές και στην προανακριτική κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

«Εγώ είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω εκείνους που έψηναν τα σουβλάκια. Δεν τον είχα δει καθόλου. Κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μου, με είδε και με έβρισε. Του απάντησα σε ανάλογο ύφος και τότε, έκανε μια κίνηση με το δεξί χέρι του, βάζοντάς το πίσω από την πλάτη του. Νόμιζα πως πήγε να βγάλει πιστόλι από την μέση και να με πυροβολήσει. Τότε, έβγαλα εγώ το δικό μου, το οποίο είχα μαζί μου για να ρίξω καμιά μπαλωθιά και τον πυροβόλησα. Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει», φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

«Είχε χτυπήσει και τον αδελφό μου πριν από δύο χρόνια»

Εδώ και 10 χρόνια οι 2 οικογένειες δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις. Μάλιστα, την Παρασκευή, είχε προγραμματιστεί να δικαστεί ο 52χρονος για ένα περιστατικό σε βάρος του αδελφού του 23χρονου δράστη, καθώς φέρεται πριν από 2 χρόνια να τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι.

«Είχαμε προηγούμενα εδώ και χρόνια. Η οικογένειά μου δεν ήθελε να έχει καμία επαφή μαζί του. Πάντοτε μου μιλούσε άσχημα και με υποτιμούσε. Μια φορά, πήγε μάλιστα να με χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, όταν με είδε να οδηγώ τη μηχανή μου. Είχε χτυπήσει και τον αδελφό μου πριν από δύο χρόνια και ήταν στα δικαστήρια», φέρεται να είπε ακόμη ο 23χρονος.

Ο δράστης, όπως έχει προγραμματιστεί, θα αναπτύξει την υπερασπιστική γραμμή του το ερχόμενο Σάββατο.

«Θέμα χρόνου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση»

Την ίδια στιγμή, νέες μαρτυρίες από συγγενείς του δράστη και του θύματος, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στην μαρτυρία του στο Mega, o συγγενής του δράστη αναφέρει: «Για εμάς που ξέρουμε τι άνθρωπος ήταν αυτός, ήταν θέμα χρόνου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση. Είχε πρόβλημα με όλο το χωριό αυτός, κανείς δεν του μιλούσε. Ο άνθρωπος ήταν περίεργος τύπος. Ήταν επιθετικός, ο άνθρωπος ήταν τρελός, δεν ήταν με τα καλά του. Το παιδί δεν είχε την ψυχραιμία που χρειαζόταν, που θα είχε ένας μεγαλύτερος και έμπλεξε αυτός. Το παιδί τώρα πάνω στην προσβολή της μάνας του, πάνω στον φόβο που ένιωσε ότι θα γίνει το αντίθετο από ό,τι έγινε, σου λέει καλύτερα να προλάβω εγώ».

«Ήταν επιθετικός, είχε ξυλοδαρμούς αρκετούς και είχε και πάρα πολλές μηνύσεις. Το ποινικό του μητρώο ήταν ξεχειλισμένο. Αυτός πήγε και μπήκε στην παρέα του μικρού και δεν έπρεπε να το κάνει. Πήγε και τσαμπουκαλεύτηκε μέσα στους άλλους, στην παρέα του πιτσιρικά που ήταν όλο το σόι εκεί πέρα. Δεν επιτέθηκε ο πιτσιρικάς. Ο πιτσιρικάς, είναι πιτσιρικάς, δεν θα σκεφτεί αυτό που θα κάνει, τώρα το σκέφτεται που είναι μέσα. Είναι μετανιωμένο, κατάλαβε την πράξη του, από εκεί και πέρα τώρα θα κάνει υπομονή, όλοι θα κάνουν υπομονή», σημειώνει.

Από την μεριά του, συγγενής του θύματος σημείωσε ότι: «Ο πατέρας του δολοφόνου και (το θύμα) έκαναν πάρα πολύ παρέα και μεγάλωσαν μαζί. Δεν είχαν διαφορές. Το τι ακούγεται τώρα, συνέχεια, κατηγορίες, είναι υπέρ τους για να δούνε πώς θα τα βγάλουνε πέρα. Δεν υπάρχει παρεξήγηση».

«Κατέβηκε κάτω στην πλατεία για να πιούνε ένα ποτηράκι κρασί και ετοίμαζε η μεγάλη κόρη το σπίτι για την γιορτή, ‘ετοίμασα, ετοίμασα, καθάρισα το σπίτι, ετοίμασα’ μου λέει ‘να φέρουν το φέρετρο ή να φτιάξω να φάμε για την γιορτή του’», κατέληξε ο συγγενής του θύματος.

