Φοινικούντα: Η συνάντηση δύο μέρες πριν το έγκλημα και οι συνομιλίες με τον ανιψιό του 68χρονου

Μία συνάντηση στην Αθήνα του 22χρονου φερόμενου συνεργού του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα, με τον ανιψιό του 68χρονου θύματος, δύο ημέρες πριν από την διάπραξή του, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αστυνομικών που ασχολούνται με την υπόθεση.

Ανιψιός και κατηγορούμενος γνωρίστηκαν το 2022, όταν ο 22χρονος εργαζόταν σε καφέ του Κολωνακίου, με τον ιδιοκτήτη του οποίου ήταν φίλος ο ανιψιός του θύματος, που τον προσκάλεσε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Εντύπωση έχουν προκαλέσει οι τακτικές συνομιλίες και επαφές που είχε ο 22χρονος Χ.Τ., ο κατηγορούμενος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με το 68χρονο θύμα αλλά και με τον 33χρονο ανιψιό του, αυτόπτη μάρτυρα των δολοφονιών. Ο νεαρός παρότι ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης το καλοκαίρι του 2022, συνέχισε να συνομιλεί με τον φερόμενο "κακοποιητή" του, ενδεχομένως για να λαμβάνει χρήματα "αποσιώπησης". Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν εξήγηση για τις ίδιες τακτικές επικοινωνίες με τον ανιψιό του 68χρονου.

Το σπίτι μυστήριο

Στο μεταξύ οι αρμόδιοι αστυνομικοί αναζητούν το σπίτι, και τον ιδιοκτήτη του, στο οποίο φαίνεται να έχει φιλοξενηθεί ο 22χρονος φερόμενος συνεργός, μετά την διάπραξη του διπλού φονικού, έως το απόγευμα της επόμενης ημέρας, που εντοπίζεται έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί δεν πιστεύουν ότι ο 22χρονος περπάτησε και κολύμπησε μέσα στη θάλασσα για να φθάσει στην Καλαμάτα.

Στο σημείο που έχει υποδείξει ο 22χρονος, ότι τον άφησε ο φερόμενος δολοφόνος, μετά από διαμάχη που ισχυρίστηκε ότι είχαν, περίπου 1 χιλιόμετρο από το κάμπινγκ, υπάρχει μια επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων, αλλά και το σπίτι που διαμένει ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος. Εκεί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έβγαλε το μπουφάν και το σορτς που φορούσε, και τα άλλαξε με ένα τζιν παντελόνι και ένα μπλουζάκι. Οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη στοιχεία και μαρτυρίες, για το σημείο που φαίνεται να διανυκτέρευσε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός.

Στεγνά ρούχα και… 50ευρα

Από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της Καλαμάτας, οι αστυνομικοί εντοπίζουν τον 22χρονο φερόμενο συνεργό, "ατσαλάκωτο και ξεκούραστο", στις 18:48 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, κοντά στα ΚΤΕΛ Καλαμάτα. Δεν ήταν βρεγμένος, φορούσε τζιν παντελόνι και μπλουζάκι. Δεν φαινόταν να είχε ένας άνθρωπος που είχε κολυμπήσει και περπατήσει για ώρες, όπως ανέφεραν άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Μερικά λεπτά νωρίτερα είχε μπει σε καφέ της περιοχής, απ’ όπου αγόρασε καφέ και κάτι να φάει, όπως ανέφεραν υπάλληλοι του καταστήματος. Είχε πληρώσει με χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, το οποίο δεν ήταν "βρεγμένο". Το ίδιο άτομο το είχαν δει και το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, όταν φέρεται να έφθασε στην Καλαμάτα, μαζί με τον άλλο κατηγορούμενο και διέμειναν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει "θολά" πλάνα ενός λευκού αυτοκινήτου, που φέρεται να οδηγούσε γυναίκα και επέβαινε ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές.

Οι 7 επικοινωνίες

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ασχολούνται με την υπόθεση, ερευνούν τις επικοινωνίες που φέρεται να έχει κάνει ο 22χρονος φερόμενος συνεργός με "πακιστανικό" τηλέφωνο, μέσα από τα στοιχεία της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, που θα λαμβάνουν σταδιακά έως το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί γνωρίζουν από την απολογία του φερόμενου δράστη των δολοφονιών, ότι ο συνεργός του έκανε κάποιες επικοινωνίες κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους από Καλαμάτα προς Φοινικούντα, πριν το διπλό έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος ως δράστης, υποστηρίζει διαρκώς ότι δεν είναι εκείνος που πυροβόλησε αλλά ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές. Υποστηρίζει στην απολογία του, ότι ο κατηγορούμενος ήταν συνεπιβάτης στο σκούτερ έχοντας στην πλάτη του την θήκη της κιθάρας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως ισχυρίζεται, έκανε τουλάχιστον 5 επικοινωνίες, μιλώντας χαμηλόφωνα, ενώ στον ίδιο ανέφερε ότι μιλούσε στην κοπέλα του και έναν φίλο του στην Αθήνα. Όταν σταμάτησαν σε χωματόδρομο κοντά στο κάμπινγκ, σχεδόν μία ώρα πριν το διπλό φονικό, όταν και έβγαλαν σέλφι, του είπε ότι τον είχαν καλέσει αρκετές φορές και έπρεπε να μιλήσει.

Πράγματι, όπως υποστηρίζει ο φερόμενος δράστης, ο φίλος του απομακρύνθηκε λίγο και συνομίλησε με κάποιον για 2-3 λεπτά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πριν μπει ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές, στο κάμπινγκ, μίλησε μία ακόμη φορά στο τηλέφωνο με κάποιον.

Αυτοί οι ισχυρισμοί του φερόμενου δράστη, αναμένεται να επιβεβαιωθούν ή όχι από τα στοιχεία που θα δοθούν από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και τη "σάρωση" της περιοχής, η οποία θα αναδείξει τις ενεργοποιημένες τηλεφωνικές συνδέσεις σε επίμαχα χρονικά διαστήματα, τις πιθανές κλήσεις αναμεσά τους και την διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά το διπλό έγκλημα.

Πηγή: thetoc.gr