Γιος πρώην αστυνομικού και ανιψιός υφυπουργού της κυβέρνησης ο 24χρονος δολοφόνος στο Περιστέρι (vid)

Γιος πρώην αστυνομικού και ανιψιός υφυπουργού της κυβέρνησης είναι ο νεαρός που το πρωί της Τρίτης, παραδόθηκε στις αρχές και κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ένα μαχαίρι έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, έναν άντρα ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του. Πρόκειται για έναν 24χρονο με καθαρό ποινικό μητρώο.

Έναν νεαρό που δούλευε ως πορτιέρης σε νυχτερινό κέντρο της περιοχής και πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ενεπλάκη σε ένα επεισόδιο στο όποιο ο 37χρονος Βούλγαρος τον είχε χτυπήσει. Ο νεαρός πήγε στο μαγαζί όπου ήταν ο Βούλγαρος και του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Κανείς δεν ξέρει αν όντως είχε αποφασίσει να τον σκοτώσει ή να τον τραυματίσει. Μετά την πράξη του πήγε στο νυχτερινό κέντρο όπου δούλευε, πήρε τα πράγματα του και εξαφανίστηκε.

Χθες το πρωί, παρουσιάστηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Αν ο 24χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, δεν ίσχυε το ίδιο και για το θύμα. Εκτός από την δολοφονία που είχε κάνει και είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης στις φυλακές Λάρισας, ο 37χρονος είχε αλληλομηνυθεί με αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ στο Γκάζι και λίγους μήνες αργότερα είχε εντοπιστεί με κρυμμένο όπλο και σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητο του. Το θύμα φέρεται να είχε σχέσεις με σκληρή συμμορία, μέλη της οποίας έχουν κατά καιρούς εμπλακεί σε πολύ σοβαρά επεισόδια και δολοφονίες.

