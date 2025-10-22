Τρίκαλα: Στο πλευρό του 18χρονου ο πατέρας του – «Είχαν κακές σχέσεις με τη μητέρα του» (vid)

Αδιανόητο είναι το έγκλημα που συγκλονίζει τα Τρίκαλα με έναν 18χρονο να δολοφονεί την 54χρονη μητέρα του μέσα στο σπίτι της.

Η κυνικότητα της πράξης του 18χρονου στα Τρίκαλα έχει σοκάρει και τους ίδιους τους αστυνομικούς. Τους πήρε ο ίδιος στο τηλέφωνο, ομολογώντας ότι δολοφόνησε την μητέρα του και τους περίμενε να τον συλλάβουν.

Ο 18χρονος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δε θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και τόνισε ό,τι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη (22.10.2025).

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις», τόνισε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονέων του, συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση.

«Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς.

Όλοι στα Τρίκαλα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πως έγινε και γιατί έγινε το κακό. Όσοι τον γνωρίζουν τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήρεμο και ευγενικό αγόρι. Ο 18χρονος έκανε σχέδια για τη ζωή του. Φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και δούλευε τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων γιατί ήθελε να γίνει μηχανικός.

Στο πλευρό του στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων βρίσκονται ο πατέρας και η αδερφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο. Και οι δύο προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.

Μητέρα και γιος παρακολουθούσαν τηλεόραση στο σπίτι της στο Φλαμούλι Τρικάλων. Ξαφνικά, ο 18χρονος πηγαίνει στο μπάνιο, παίρνει μία πετσέτα και την πνίγει.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς και οι γείτονες της 54χρονης, λένε πως εδώ και καιρό μητέρα και γιος δεν είχαν καλές σχέσεις. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι τα πράγματα θα είχαν αυτή την εξέλιξη.

Μετά το διαζύγιο, ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό. Την περασμένη Παρασκευή επισκέφτηκε τη μητέρα του.

