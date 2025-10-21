Φρίκη σε χωριό των Τρικάλων: 18χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία - «Ελάτε, σκότωσα τη μητέρα μου»

«Σκότωσα την μητέρα μου». Με αυτήν την φράση ένας 18χρονος στα Τρίκαλα, αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως λίγα δευτερόλεπτα πριν, αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, μέσα στο σπίτι τους. Η φριχτή δολοφονία έγινε στην περιοχή του Φλαμουλίου.

Ο 18χρονος αποκάλυψε πως σκότωσε την 54χρονη μητέρα του με πετσέτα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε όλα τα Τρίκαλα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως πρόκειται για παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν έχει γίνει γνωστό αν είχαν οικονομικές ή προσωπικές διαφορές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί αλλά και να συλλάβουν τον νεαρό. Ο 18χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση στην εικόνα των αστυνομικών.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Πηγή: ethnos.gr

