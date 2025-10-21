Περιστέρι: Παραδόθηκε ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 37χρονου (vid)

Παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε με μαχαίρι 37χρονο υπήκοο Βουλγαρίας έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Το έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από γνωστό κλαμπ στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στις Αρχές, οι δυο τους γνωρίζονταν καλά μεταξύ τους και είχαν ένα επεισόδιο λίγες ημέρες πριν τη δολόφονία.

«Έλα έξω να μιλήσουμε»

Από μία παρεξήγηση με άγνωστες, μέχρι στιγμής προεκτάσεις, φαίνεται πως ξεκίνησε η συμπλοκή που κατέληξε σε έγκλημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το θύμα της δολοφονικής επίθεσης ήταν μέσα στο νυχτερινό κέντρο και διασκέδαζε. Τότε ο δράστης τον πλησίασε και του είπε «Έλα έξω να μιλήσουμε» με το θύμα να του απαντάει «Έλα μέσα καλύτερα να καθίσουμε».

Όταν οι δύο άνδρες βγήκαν έξω συνομίλησαν για λίγο και τότε ο δράστης τον μαχαίρωσε. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν αγωνιώδεις. Ο 37χρονος μπήκε ξανά μέσα στο μαγαζί βαριά τραυματισμένος και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε ζωντανός στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στην ζωή, άφησε την τελευταία του πνοή.

Το παρελθόν του θύματος

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος είχε σημανθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία και για παραβίαση του νόμου περί όπλων ενώ, όπως λένε έγκυρες πηγές στο ethnos.gr, είχε εκτίσει και ποινή έγκλειστος στις φυλακές της Λάρισας.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ ήδη έχουν στην διάθεση τους μαρτυρίες και πολύτιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να έχει σχέση με διαφορές που είχε το θύμα κατά το παρελθόν.

Πηγή: ethnos.gr