Φοινικούντα: Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 68χρονου- Ο 22χρονος συνεργός τον κυνηγά με καραμπίνα (vid)

Την ώρα που οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία βρίσκονται σε εξέλιξη, νέες αποκαλύψεις βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τους 22χρονους κρατούμενους και όσα συνέβησαν πριν και μετά το φονικό τη Φοινικούντα.

Ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο αποκάλυψε το Mega για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στο οποίο αποτυπώνεται η πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ από τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό του φονικού η οποία καταγράφηκε στις 7 Σεπτεμβρίου.

«Είμαστε στις 7 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε τον φερόμενο ως συνεργό να επιτίθεται στον άτυχο 68χρονο, σε αυτήν την περίπτωση προσπαθεί να τον ληστέψει. Θα δούμε πως τον κυνηγά, τον πυροβολεί με ένα αεροβόλο όπλο. Ο άτυχος άνδρας προσπαθεί να τον χτυπήσει με μία μπλούζα, με ένα άσπρο ρούχο. Κατορθώνει να επιβιώσει, πλην όμως μερικές ημέρες αργότερα δολοφονείται από τα δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο συγκεκριμένος από αυτήν την ομάδα των δραστών», είπε αρχικά ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει, βλέπουμε ότι πάει στην αρχή στο αυτοκίνητό του, τον ακολουθεί, γίνεται μία συμπλοκή, προσπαθεί να τον χτυπήσει, να τον διώξει με το ρούχο. Ο μαυροντυμένος 22χρονος προτάσσει το όπλο του, τον κυνηγάει, προσπαθεί πάλι ο άνθρωπος να κρυφτεί κάπου και να γλιτώσει, όμως βλέπουμε ότι συνέχεια τον ακολουθεί ο μαυροντυμένος, τον ξαναπλησιάζει, γίνεται αυτό για περίπου 1 λεπτό», συμπλήρωσε

Τελικά, από αυτήν την πρώτη απόπειρα ο 68χρονος κατάφερε να ξεφύγει. «Η έρευνα συνεχίζεται, έχουν νέα στοιχεία οι Αρχές», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, αποτυπώνεται η καταδίωξη του λευκού σκούτερ του φερόμενου ως συνεργού του εγκλήματος, από το ΙΧ του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κατάθεση του ενός 22χρονου, έναν μήνα πριν τη δολοφονία του 68χρονου, είχε κινηθεί δύο φορές απειλητικά εναντίον του, την πρώτη στις 7 Σεπτέμβρη με απόπειρα, και τη δεύτερη με καρτέρι στις 10 Σεπτέμβρη.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περαστικό της 10ης Σεπτεμβρίου, καθώς το 68χρονο θύμα είχε ειδοποιηθεί ότι κάποιος του είχε στήσει καρτέρι. Μην γνωρίζοντας ποιος είναι, τον καταδίωξε με τον αυτοκίνητό του, το οποίο οδηγούσε ο ανιψιός του και μάρτυρας της δολοφονίας του.

Νέες συλλήψεις

Πέντε άτομα συνολικά, εκτιμούν οι αρχές ότι εμπλέκονται στο διπλό φονικό, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση. Απόλυτα έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα επιπλέον τρία άτομα βρίσκεται και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο συνεργό να διαφύγει από το κάμπινγκ.

Και τα τρία πρόσωπα, φέρεται να γνώριζαν τον έναν από τους δύο συλληφθέντες, ενώ ερευνάται ποιος χορήγησε και φυσικά το που βρίσκεται το scooter που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αλλά και το «ματωμένο» περίστροφο.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης, οι αρχές περιμένουν τα νέα στοιχεία από τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων μέσω της επεξεργασίας που θα κάνουν με ένα ειδικό λογισμικό, σε μια διαδικασία που κρατάει περίπου ένα 24ωρο.

Πηγή: newsit.gr